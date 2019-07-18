番茄篇4·營養師食譜：車厘茄吞拿魚麵包布甸
文章日期：2019年07月18日
車厘茄整麵包布甸都得！註冊營養師黃穎琳分享車厘茄吞拿魚麵包布甸食譜，有益又滋味。
車厘茄吞拿魚麵包布甸
材料（1至2人分量）：
車厘茄 10至15粒（可以1個中型大小的番茄代替）
方包 3片
罐頭吞拿魚（鹽水浸） 40克
脱脂牛奶 150毫升
雞蛋 2隻
低脂蛋黃醬 1湯匙
鹽 少許
製法：
1. 雞蛋打發後加入牛奶和鹽，拌勻。
2. 麵包用手撕成小塊，沾上蛋漿。
3. 吞拿魚隔去水分後，加入蛋黃醬拌勻。
4. 車厘茄切半（番茄可切成小粒），與吞拿魚一起排放入烤碟中，將剩餘的蛋漿倒入。
5. 預熱焗爐後，把烤碟放進去，以180度焗20分鐘即成。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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