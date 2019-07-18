番茄篇4·營養師食譜：車厘茄吞拿魚麵包布甸

註冊營養師黃穎琳（圖片由受訪者提供）

【食譜：車厘茄吞拿魚麵包布甸】材料：麥方包、雞蛋、番茄（資料圖片）

營養師分享車厘茄吞拿魚麵包布甸食譜，有益又滋味。（資料圖片／明報製圖）

車厘茄整麵包布甸都得！註冊營養師黃穎琳分享車厘茄吞拿魚麵包布甸食譜，有益又滋味。

車厘茄吞拿魚麵包布甸

材料（1至2人分量）：

車厘茄 10至15粒（可以1個中型大小的番茄代替）

方包 3片

罐頭吞拿魚（鹽水浸） 40克

脱脂牛奶 150毫升

雞蛋 2隻

低脂蛋黃醬 1湯匙

鹽 少許

製法：

1. 雞蛋打發後加入牛奶和鹽，拌勻。

2. 麵包用手撕成小塊，沾上蛋漿。

3. 吞拿魚隔去水分後，加入蛋黃醬拌勻。

4. 車厘茄切半（番茄可切成小粒），與吞拿魚一起排放入烤碟中，將剩餘的蛋漿倒入。

5. 預熱焗爐後，把烤碟放進去，以180度焗20分鐘即成。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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