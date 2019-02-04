好去處：繁花光影展@馬鞍山　必影2.4米高Big Book·2米高秋櫻伴花香·吹散蒲公英

【Flowers Pieces繁花光影互動感官展@馬鞍山MOSTown新港城中心】參觀者在Window of the Ancient and Modern互動作品前，輕碰圓窗投影便可打開圓窗，眼前盡是櫻花風景。（劉卓嵐攝）

【Flowers Pieces繁花光影互動感官展@馬鞍山MOSTown新港城中心】Window of the Ancient and Modern互動作品以直徑2米的巨型傳統和式圓窗展示15款櫻花風景。（劉卓嵐攝）

【Flowers Pieces繁花光影互動感官展@馬鞍山MOSTown新港城中心】巨型投影牆牆身不時轉換投影背景，以一鏡到底的動畫方式，展現浮世繪畫家葛飾北齋的畫作。（劉卓嵐攝）

【Flowers Pieces繁花光影互動感官展@馬鞍山MOSTown新港城中心】巨型投影牆上飾有闊5.4米的雷射雕刻櫻花海，牆身投影出粉色櫻花圖案。（劉卓嵐攝）

【Flowers Pieces繁花光影互動感官展@馬鞍山MOSTown新港城中心】參觀者靠近名為Dandelion的巨型蒲公英裝置輕輕一吹，便會投影蒲公英種子飄舞的效果。（劉卓嵐攝）

【Flowers Pieces繁花光影互動感官展@馬鞍山MOSTown新港城中心】參觀者只要靠近名為Cosmos的2米高秋櫻（波斯菊）裝置，便可啟動漫天花瓣的光影，裝置的花蕊更會散發花香。（劉卓嵐攝）

【Flowers Pieces繁花光影互動感官展@馬鞍山MOSTown新港城中心】巨型投影書Big Book高2.4米、闊3.5米，是展覽標誌性作品，書面用光影技術投影紅櫻等春花，並可營造翻頁效果。（劉卓嵐攝）

馬鞍山MOSTown新港城中心於7月20日至9月1日展出「Flowers Pieces繁花光影互動感官展」，以3D投影和音效等多媒體數碼技術及互動系統，結合光雕藝術，讓參觀者踏入唯美花世界。（圖片由相關機構提供）

繁花光影藝術來到香港！馬鞍山MOSTown新港城中心與互動光雕設計團隊NAKED Inc.合作，於7月20日至9月1日展出「Flowers Pieces繁花光影互動感官展」，以3D投影和音效等多媒體數碼技術及互動系統，結合光雕藝術，讓參觀者以多重感官踏入唯美花世界，認識花道、香道、和歌等日本傳統文化。展覽曾在日本東京、京都、名古屋、沖繩等舉行，今次是首個海外展覽。即睇以下5大必影打卡位：

（1）2.4米高Big Book

高2.4米、闊3.5米的巨型投影書Big Book是展覽標誌性作品，書底有逾千朵人造花卉襯托，書面用光影技術投影紅櫻等春花，並可營造翻頁效果。

（2）2米高秋櫻變出漫天花瓣

Cosmos含有宇宙之意，2米高的秋櫻（波斯菊）裝置恍如在宇宙中心舞動。參觀者只要靠近，裝置就會投影漫天的花瓣光影，其花蕊更會散發花香。展覽特設較細小的秋櫻裝置，讓小朋友都可以參與互動。

（3）飄散蒲公英

Dandelion是裝設面部感測器偵測系統的巨型蒲公英裝置，參觀者靠近輕輕一吹，便會投影出蒲公英種子飄舞的效果。

（4）5.4米闊櫻花海伴富士山景

「360°Around Mt. Fuji 〜NAKED meets 北齋〜」互動藝術展區設有巨型投影牆，牆上飾有闊5.4米的雷射雕刻櫻花海，牆身投影出粉色櫻花圖案，地上裝飾則以日本庭園為主題，投影石頭、砂子、水及魚等景象。

牆身不時轉換投影背景，以一鏡到底的動畫方式，展現浮世繪畫家葛飾北齋的作品《富嶽三十六景》中的4幅畫作，包括《凱風快晴》、《東都淺草本願寺》、《五百羅漢寺榮螺堂》及《東海道品川御殿山不二》，參觀者可以觀賞不同角度的富士山風景。

（5）和式圓窗展櫻花風景

Window of the Ancient and Modern互動作品以直徑2米的巨型傳統和式圓窗展示15款櫻花風景，參觀者輕碰圓窗投影，便可打開圓窗，眼前盡是櫻花風景，現場更會播放日語詩句，恍如置身傳統日式庭園。

Flowers Pieces繁花光影互動感官展

日期：7月20日至9月1日

時間：

周一至周五 上午11時至晚上9時

周六及周日 下午4時至晚上7時

免費入場

參加方法：www.mostown.com.hk（每小時3節，每節20分鐘，每節20人，先到先得，額滿即止）

地址：馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場

文、影片：劉卓嵐（部分圖片由相關機構提供）

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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