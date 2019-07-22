中秋月餅一覽！金箔奶黃·流心貓山王榴槤·朱古力·金腿伍仁月餅口味逐款睇

【中秋月餅一覽】東海堂POKÉMON精靈球造型奶黃月餅（圖片由相關機構提供）

【中秋月餅一覽】「莊館」x The Cakery川椒朱古力月餅（圖片由相關機構提供）

【中秋月餅一覽】Van Gogh SENSES梵高藝術體驗館「月滿杏樹 · 盛」月餅禮盒（圖片由相關機構提供）

【中秋月餅一覽】Godiva推出朱古力月餅。（圖片由相關機構提供）

【中秋月餅一覽】Starbucks「星巴克月餅禮盒」（圖片由相關機構提供）

【中秋月餅一覽】逸東軒推出限量的木製首飾月餅禮盒。（圖片由相關機構提供）

【中秋月餅一覽】皇玥集團「流心貓山王榴槤月餅」（圖片由相關機構提供）

【中秋月餅一覽】香港萬麗海景酒店滿福樓「迷你斑蘭蛋黃月餅」（圖片由相關機構提供）

【中秋月餅一覽】帝苑酒店「金腿伍仁月餅」（圖片由相關機構提供）

【中秋月餅一覽】朗廷酒店及度假酒店「迷你錦繡月餅拼盒」（圖片由相關機構提供）

【中秋月餅一覽】帝港酒店集團「七星伴明月禮盒」（圖片由相關機構提供）

【中秋月餅一覽】九龍酒店「精裝金箔奶黃月餅」（圖片由相關機構提供）

【中秋月餅一覽】美心 迪士尼公主音樂城堡月餅 香滑奶黃月餅（圖片由相關機構提供）

中秋節食月餅，市面上傳統月餅及新款月餅兼備，總有一款啱你口味。（圖片由相關機構提供）

中秋節食月餅，傳統月餅之餘，市面上愈來愈多特色月餅，餡料創新，如金箔奶黃、貓山王榴槤、朱古力、流心薑汁白蓮蓉等款式，總有一款啱你口味。

中秋節月餅逐個睇

1. 美心月餅

美心月餅備有新包裝雙黃白蓮蓉月餅及雙黃蓮蓉月餅，亦新出榴槤控榴槤冰皮禮盒、「復仇者聯盟」及「迪士尼公主」系列月餅，大人小朋友都啱食。

早鳥優惠：第一期優惠由即日至8月6日、第二期優惠由8月7日至9月13日 [詳情]

部分參考價錢：

‧雙黃白蓮蓉月餅 $365/盒

‧低糖蛋黃白蓮蓉月餅 $367/盒

‧榴槤控榴槤冰皮禮盒 $292/6個裝

‧迷你英雄超級聯盟月餅 流心奶黃月餅 $218/4個裝

‧迷你英雄鐵甲奇俠月餅 流心奶黃月餅 $248/4個裝

‧迪士尼公主音樂城堡月餅 香滑奶黃月餅 $238/4個裝

‧流心朱古力月餅 $380/8個裝

網址：www.maximsproducts.com.hk

2. 九龍酒店

九龍酒店推出迷你濃香花生月餅，以香濃幼滑的花生醬配合鬆脆酥皮，口感飽滿，亦備有精裝金箔奶黃月餅，迷你酥皮奶黃月餅綴飾金箔，更顯奢華。

供應期：8月12日至9月12日

早鳥優惠：8月4日或之前訂購可享優惠 [詳情]

參考價錢：

‧迷你酥皮奶黃月餅 $368/8個裝

‧精裝金箔奶黃月餅 $568/12個裝

‧精緻酥皮奶黃雙映 $88/2個裝

‧迷你濃香花生月餅 $358/8個裝

‧精緻濃香花生雙映 $68/2個裝

網址：www.harbour-plaza.com

3. 帝港酒店集團

帝港酒店集團旗下3間酒店，帝都、帝京及帝景酒店，繼傳統蓮蓉口味和奶黃月餅，推出低糖松子白蓮蓉月餅及6款禮盒月餅，並由插畫師Messy Desk設計色彩繽紛的月餅禮盒，為節日添色彩。

供應期：即日至9月13日（最後訂購日期為9月10日）

早鳥優惠：8月30日或之前訂購可享優惠 [詳情]

參考價錢：

‧七星伴明月禮盒 $658/8個裝

‧雙黃白蓮蓉月餅 $398/4個裝

‧雙黃蓮蓉月餅 $398/4個裝

‧迷你陳皮豆沙月餅 $358/6個裝

‧迷你低糖松子白蓮蓉月餅 $348/6個裝

‧迷你奶黃月餅 $348/6個裝

網址：www.royalplaza.com.hk

4. 朗廷酒店及度假酒店

朗廷酒店及度假酒店推出迷你奶黃月餅，以及匯聚傳統和現代口味的迷你錦繡月餅拼盒，內含金桔奶黃月餅、陳皮豆沙月餅及傳統蛋黃白蓮蓉月餅。

供應期：

香港朗廷酒店唐閣 即日至9月10日

香港康得思酒店明閣 即日至9月12日

參考價錢：

‧迷你奶黃月餅 $428/6個裝

‧迷你錦繡月餅拼盒 $428/6個裝

網址：www.langhammooncake.com

5. 帝苑酒店

帝苑酒店備有多款月餅選擇，包括雙黃白蓮蓉月餅、三黃白蓮蓉月餅、迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅、金腿伍仁月餅、迷你奶黃月餅及迷你陳皮豆沙月餅。

早鳥優惠：8月13日或之前訂購可享優惠 [詳情]

參考價錢：

‧中秋節月餅禮盒（包括6個迷你月餅、節日包裝蝴蝶酥乙盒及茶葉禮盒乙盒） $858

‧七星伴月禮盒 $858/8個裝

‧三黃白蓮蓉月餅 $432/4個裝

‧雙黃白蓮蓉月餅 $412/4個裝

‧金腿伍仁月餅 $432/4個裝

‧迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅 $412/6個裝

‧迷你陳皮豆沙月餅 $412/6個裝

‧迷你奶黃月餅 $362/6個裝

網址：theroyalgardenhotel.com.hk

6. 滿福樓

香港萬麗海景酒店滿福樓推出限量300盒迷你貓山王榴槤月餅，將軟滑榴槤餡料結合香酥牛油皮，讓人齒頰「榴」香；亦推出滿福樓招牌迷你月餅，每盒包括迷你蛋黃白蓮蓉月餅及迷你斑蘭蛋黃月餅各3件。

供應期：8月12日至9月11日

早鳥優惠：8月18日前訂購50-99盒享七五折、100盒或以上享六五折（不適用於「迷你貓山王榴槤月餅」）

參考價錢：

‧迷你蛋黃白蓮蓉月餅 $298/6個裝

‧迷你斑蘭蛋黃月餅 $298/6個裝

‧滿福樓招牌迷你月餅 $308/6個裝

‧迷你貓山王榴槤月餅 $388/6個裝

電話查詢：2802 8888

7. 皇玥餅藝

皇玥集團推出多款傳統口味月餅，亦備有「皇玥流心月餅系列」，月餅皮餡結合，在室溫都可呈流心效果。

早鳥優惠：即日起於店內或網站預訂同等價值月餅產品，可享買3送1優惠，先到先得，售完即止。[詳情]

部分參考價錢：

‧迷你奶黃月餅 $368/8個裝

‧流心奶黃月餅 $198/4個裝、$378/8個裝

‧經典流心雙輝月餅（包括流心奶黃及芝麻月餅） $388/8個裝

‧流心薑汁白蓮蓉月餅 $378/8個裝

‧流心貓山王榴槤月餅 $378/8個裝

‧真味流心雙輝月餅（流心奶黃月餅及流心薑汁白蓮蓉月餅） $388/8個裝

‧低糖蛋黃白蓮蓉月餅 $198/4個裝

網址：www.iPastry.com.hk

8. 逸東軒

獲米芝蓮一星、Eaton HK旗下中菜廳逸東軒推出限量木製首飾月餅禮盒，為中秋佳節添新意。

供應期：8月20日至9月12日

早鳥優惠：即日至8月11日享預購優惠價$310；8月12日至9月12日享預購優惠價$349

參考價錢：

‧迷你「奶皇迎月」禮盒 $388

‧迷你「金黃明月」禮盒 $388

網址：www.yattungheenmooncake.com

9. 星巴克

星巴克月餅禮盒包括朱古力咖啡麻糬月餅及伯爵紅茶麻糬月餅各3個，口感香濃軟綿，禮盒可變成月亮燈盒。

供應期：即日至9月13日

早鳥優惠：8月13日或之前享預購優惠價$259

參考價錢：$288

網址：zh.starbucks.com.hk

10. Godiva

Godiva推出多款朱古力月餅，包括香烤腰果綠茶朱古力月餅、香脆杏仁黑朱古力月餅、香烤芝麻松子仁朱古力月餅、鹽味胡桃牛奶朱古力月餅，集合成中秋節禮盒，盒身飾有荷花與明月圖案，寓意佳節團圓之喜。

早鳥優惠：即日至8月18日購買任何中秋節禮盒2件／禮盒券2張（禮籃除外）或奢享禮籃3件，可享八五折優惠。8月19日至9月15日購買任何中秋節禮盒2件／禮盒券2張（禮籃除外）或奢享禮籃3件，可享九折優惠。

部分參考價錢：

‧「奢享禮籃」中秋節朱古力珠寶禮盒 $1360/34個裝

‧「奢享禮籃」中秋節朱古力禮盒 $688/16個裝

‧中秋節朱古力禮盒 $598/12個裝

‧中秋節朱古力月餅圓形禮盒 $488/8個裝

‧中秋節朱古力月餅禮盒 $298/4個裝

網址：www.godiva.com.hk

11. Van Gogh SENSES梵高藝術體驗館

Van Gogh SENSES梵高藝術體驗館推出「杏福團圓」系列月餅禮盒，包括「杏福團圓」奶黃月餅、「盛開的杏樹」香茶月餅禮盒及限量1000盒「月滿杏樹 · 盛」月餅禮盒。

早鳥優惠：8月31日或之前訂購可享優惠 [詳情]

參考價錢：

‧「月滿杏樹 · 盛」月餅禮盒（附首飾收納盒） $528/8個裝

‧「盛開的杏樹」香茶月餅禮盒（附梵高藍莓之吻花茶3包及仲夏向日葵花茶3包） $398/6個裝

‧「杏福團圓」奶黃月餅 $168/4個裝

網址：www.vangoghsenses.com

12. The Cakery

The Cakery與中菜食府莊館合作，推出4件裝手工純素月餅禮盒，味道包括川椒朱古力、黑白芝麻、玫瑰雜莓、香芒薑黃，均不含麩質、乳製品、蛋、精製糖、防腐劑和人工色素。

早鳥優惠：8月5日或之前購買可享九折優惠

參考價錢：4個裝月餅禮盒 $398、單件裝月餅 $88

網址：www.thecakery.com

13. 東海堂

東海堂備有流心芝士月餅及流心抹茶月餅，另有POKÉMON精靈球造型奶黃月餅及冰皮月餅系列。

早鳥優惠：第一期優惠由即日至8月6日、第二期優惠由8月7日至9月13日 [詳情]

網址：www.aromeonlineshop.com.hk

（所有資料、價錢及優惠如有更改，以店舖公布為準）

整理：劉卓嵐（圖片由相關機構提供）

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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