中秋月餅一覽！金箔奶黃·流心貓山王榴槤·朱古力·金腿伍仁月餅口味逐款睇
文章日期：2019年07月22日
中秋節食月餅，傳統月餅之餘，市面上愈來愈多特色月餅，餡料創新，如金箔奶黃、貓山王榴槤、朱古力、流心薑汁白蓮蓉等款式，總有一款啱你口味。
中秋節月餅逐個睇
1. 美心月餅
美心月餅備有新包裝雙黃白蓮蓉月餅及雙黃蓮蓉月餅，亦新出榴槤控榴槤冰皮禮盒、「復仇者聯盟」及「迪士尼公主」系列月餅，大人小朋友都啱食。
早鳥優惠：第一期優惠由即日至8月6日、第二期優惠由8月7日至9月13日 [詳情]
部分參考價錢：
‧雙黃白蓮蓉月餅 $365/盒
‧低糖蛋黃白蓮蓉月餅 $367/盒
‧榴槤控榴槤冰皮禮盒 $292/6個裝
‧迷你英雄超級聯盟月餅 流心奶黃月餅 $218/4個裝
‧迷你英雄鐵甲奇俠月餅 流心奶黃月餅 $248/4個裝
‧迪士尼公主音樂城堡月餅 香滑奶黃月餅 $238/4個裝
‧流心朱古力月餅 $380/8個裝
2. 九龍酒店
九龍酒店推出迷你濃香花生月餅，以香濃幼滑的花生醬配合鬆脆酥皮，口感飽滿，亦備有精裝金箔奶黃月餅，迷你酥皮奶黃月餅綴飾金箔，更顯奢華。
供應期：8月12日至9月12日
早鳥優惠：8月4日或之前訂購可享優惠 [詳情]
參考價錢：
‧迷你酥皮奶黃月餅 $368/8個裝
‧精裝金箔奶黃月餅 $568/12個裝
‧精緻酥皮奶黃雙映 $88/2個裝
‧迷你濃香花生月餅 $358/8個裝
‧精緻濃香花生雙映 $68/2個裝
3. 帝港酒店集團
帝港酒店集團旗下3間酒店，帝都、帝京及帝景酒店，繼傳統蓮蓉口味和奶黃月餅，推出低糖松子白蓮蓉月餅及6款禮盒月餅，並由插畫師Messy Desk設計色彩繽紛的月餅禮盒，為節日添色彩。
供應期：即日至9月13日（最後訂購日期為9月10日）
早鳥優惠：8月30日或之前訂購可享優惠 [詳情]
參考價錢：
‧七星伴明月禮盒 $658/8個裝
‧雙黃白蓮蓉月餅 $398/4個裝
‧雙黃蓮蓉月餅 $398/4個裝
‧迷你陳皮豆沙月餅 $358/6個裝
‧迷你低糖松子白蓮蓉月餅 $348/6個裝
‧迷你奶黃月餅 $348/6個裝
4. 朗廷酒店及度假酒店
朗廷酒店及度假酒店推出迷你奶黃月餅，以及匯聚傳統和現代口味的迷你錦繡月餅拼盒，內含金桔奶黃月餅、陳皮豆沙月餅及傳統蛋黃白蓮蓉月餅。
供應期：
香港朗廷酒店唐閣 即日至9月10日
香港康得思酒店明閣 即日至9月12日
參考價錢：
‧迷你奶黃月餅 $428/6個裝
‧迷你錦繡月餅拼盒 $428/6個裝
5. 帝苑酒店
帝苑酒店備有多款月餅選擇，包括雙黃白蓮蓉月餅、三黃白蓮蓉月餅、迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅、金腿伍仁月餅、迷你奶黃月餅及迷你陳皮豆沙月餅。
早鳥優惠：8月13日或之前訂購可享優惠 [詳情]
參考價錢：
‧中秋節月餅禮盒（包括6個迷你月餅、節日包裝蝴蝶酥乙盒及茶葉禮盒乙盒） $858
‧七星伴月禮盒 $858/8個裝
‧三黃白蓮蓉月餅 $432/4個裝
‧雙黃白蓮蓉月餅 $412/4個裝
‧金腿伍仁月餅 $432/4個裝
‧迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅 $412/6個裝
‧迷你陳皮豆沙月餅 $412/6個裝
‧迷你奶黃月餅 $362/6個裝
6. 滿福樓
香港萬麗海景酒店滿福樓推出限量300盒迷你貓山王榴槤月餅，將軟滑榴槤餡料結合香酥牛油皮，讓人齒頰「榴」香；亦推出滿福樓招牌迷你月餅，每盒包括迷你蛋黃白蓮蓉月餅及迷你斑蘭蛋黃月餅各3件。
供應期：8月12日至9月11日
早鳥優惠：8月18日前訂購50-99盒享七五折、100盒或以上享六五折（不適用於「迷你貓山王榴槤月餅」）
參考價錢：
‧迷你蛋黃白蓮蓉月餅 $298/6個裝
‧迷你斑蘭蛋黃月餅 $298/6個裝
‧滿福樓招牌迷你月餅 $308/6個裝
‧迷你貓山王榴槤月餅 $388/6個裝
電話查詢：2802 8888
7. 皇玥餅藝
皇玥集團推出多款傳統口味月餅，亦備有「皇玥流心月餅系列」，月餅皮餡結合，在室溫都可呈流心效果。
早鳥優惠：即日起於店內或網站預訂同等價值月餅產品，可享買3送1優惠，先到先得，售完即止。[詳情]
部分參考價錢：
‧迷你奶黃月餅 $368/8個裝
‧流心奶黃月餅 $198/4個裝、$378/8個裝
‧經典流心雙輝月餅（包括流心奶黃及芝麻月餅） $388/8個裝
‧流心薑汁白蓮蓉月餅 $378/8個裝
‧流心貓山王榴槤月餅 $378/8個裝
‧真味流心雙輝月餅（流心奶黃月餅及流心薑汁白蓮蓉月餅） $388/8個裝
‧低糖蛋黃白蓮蓉月餅 $198/4個裝
8. 逸東軒
獲米芝蓮一星、Eaton HK旗下中菜廳逸東軒推出限量木製首飾月餅禮盒，為中秋佳節添新意。
供應期：8月20日至9月12日
早鳥優惠：即日至8月11日享預購優惠價$310；8月12日至9月12日享預購優惠價$349
參考價錢：
‧迷你「奶皇迎月」禮盒 $388
‧迷你「金黃明月」禮盒 $388
網址：www.yattungheenmooncake.com
9. 星巴克
星巴克月餅禮盒包括朱古力咖啡麻糬月餅及伯爵紅茶麻糬月餅各3個，口感香濃軟綿，禮盒可變成月亮燈盒。
供應期：即日至9月13日
早鳥優惠：8月13日或之前享預購優惠價$259
參考價錢：$288
10. Godiva
Godiva推出多款朱古力月餅，包括香烤腰果綠茶朱古力月餅、香脆杏仁黑朱古力月餅、香烤芝麻松子仁朱古力月餅、鹽味胡桃牛奶朱古力月餅，集合成中秋節禮盒，盒身飾有荷花與明月圖案，寓意佳節團圓之喜。
早鳥優惠：即日至8月18日購買任何中秋節禮盒2件／禮盒券2張（禮籃除外）或奢享禮籃3件，可享八五折優惠。8月19日至9月15日購買任何中秋節禮盒2件／禮盒券2張（禮籃除外）或奢享禮籃3件，可享九折優惠。
部分參考價錢：
‧「奢享禮籃」中秋節朱古力珠寶禮盒 $1360/34個裝
‧「奢享禮籃」中秋節朱古力禮盒 $688/16個裝
‧中秋節朱古力禮盒 $598/12個裝
‧中秋節朱古力月餅圓形禮盒 $488/8個裝
‧中秋節朱古力月餅禮盒 $298/4個裝
11. Van Gogh SENSES梵高藝術體驗館
Van Gogh SENSES梵高藝術體驗館推出「杏福團圓」系列月餅禮盒，包括「杏福團圓」奶黃月餅、「盛開的杏樹」香茶月餅禮盒及限量1000盒「月滿杏樹 · 盛」月餅禮盒。
早鳥優惠：8月31日或之前訂購可享優惠 [詳情]
參考價錢：
‧「月滿杏樹 · 盛」月餅禮盒（附首飾收納盒） $528/8個裝
‧「盛開的杏樹」香茶月餅禮盒（附梵高藍莓之吻花茶3包及仲夏向日葵花茶3包） $398/6個裝
‧「杏福團圓」奶黃月餅 $168/4個裝
12. The Cakery
The Cakery與中菜食府莊館合作，推出4件裝手工純素月餅禮盒，味道包括川椒朱古力、黑白芝麻、玫瑰雜莓、香芒薑黃，均不含麩質、乳製品、蛋、精製糖、防腐劑和人工色素。
早鳥優惠：8月5日或之前購買可享九折優惠
參考價錢：4個裝月餅禮盒 $398、單件裝月餅 $88
13. 東海堂
東海堂備有流心芝士月餅及流心抹茶月餅，另有POKÉMON精靈球造型奶黃月餅及冰皮月餅系列。
早鳥優惠：第一期優惠由即日至8月6日、第二期優惠由8月7日至9月13日 [詳情]
（所有資料、價錢及優惠如有更改，以店舖公布為準）
整理：劉卓嵐（圖片由相關機構提供）
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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