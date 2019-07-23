大暑食譜·二十四節氣：淮山羊肚菌薏米茶 補腦益氣·健脾祛濕
文章日期：2019年07月23日
今日（23日）是二十四節氣的大暑，註冊中醫師胡淑怡（Gemma）表示，大暑是全年陽氣最盛的時間，亦是中醫保健養生「冬病夏治」的最好時機，宜先補脾胃，有助強壯身體；加上夏天吃太多生冷食物易傷脾胃，脾胃受困會導致食慾不振及消化不良，因此飲食宜以「清補」為主，進食清淡、滋陰的食物。胡淑怡推介淮山羊肚菌薏米茶，淮山益氣健脾，薏米祛濕，羊肚菌惹味又補腦，適合夏日暑天補脾。
淮山羊肚菌薏米茶
材料：（3人分量）
乾淮山 300克
羊肚菌 9條
薏米（薏仁） 200克
水 2000毫升
製法：
1. 乾淮山、羊肚菌、薏米沖洗乾淨。
2. 所有材料放入鍋中，加水，用中火煮約1個半小時，即成。
註：以上食療只供參考，各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫師或家庭醫生。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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