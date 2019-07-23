大暑食譜·二十四節氣：淮山羊肚菌薏米茶　補腦益氣·健脾祛濕

今日（23日）是二十四節氣的大暑，中醫分享淮山羊肚菌薏米茶食譜，可補腦益氣及健脾祛濕。（圖片由胡淑怡提供／資料圖片／明報製圖）

今日（23日）是二十四節氣的大暑，註冊中醫師胡淑怡（Gemma）表示，大暑是全年陽氣最盛的時間，亦是中醫保健養生「冬病夏治」的最好時機，宜先補脾胃，有助強壯身體；加上夏天吃太多生冷食物易傷脾胃，脾胃受困會導致食慾不振及消化不良，因此飲食宜以「清補」為主，進食清淡、滋陰的食物。胡淑怡推介淮山羊肚菌薏米茶，淮山益氣健脾，薏米祛濕，羊肚菌惹味又補腦，適合夏日暑天補脾。

淮山羊肚菌薏米茶

材料：（3人分量）

乾淮山 300克

羊肚菌 9條

薏米（薏仁） 200克

水 2000毫升

製法：

1. 乾淮山、羊肚菌、薏米沖洗乾淨。

2. 所有材料放入鍋中，加水，用中火煮約1個半小時，即成。

註：以上食療只供參考，各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

‧大暑·二十四節氣！天氣太熱無胃口？中醫教你醒胃3招

‧大暑·二十四節氣！中醫提醒：飲水補水勿一次過狂灌

‧大暑食療：三豆湯

‧清熱消暑6食譜

‧解暑醒胃食譜：荷葉青梅桑椹子茶

‧解暑醒胃食譜：自製荷葉粥 健脾化濕

‧食譜：鹹蛋瘦肉粥 補脾防胃脹

‧食譜：冬瓜荷葉茶 清熱利水·消腫生津

【食譜推介】：link.mingpao.com/48643.htm

【中醫教路】：link.mingpao.com/48049.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm