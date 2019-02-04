日本旅遊：東京迪士尼「翱翔：夢幻奇航」開幕 18遊樂設施手機取FastPass方便快捷
文章日期：2019年07月24日
日本東京迪士尼海洋的新遊樂設施「翱翔：夢幻奇航」昨日（23日）開幕，東京迪士尼同日推出手機取FastPass，訪客只需在樂園內用手機app取電子FastPass，再按照指定時間前往機動遊戲，省下排隊取FastPass的時間。東京迪士尼海洋及東京迪士尼樂園目前共有18個遊樂設施會發放FastPass，大家可透過手機領取，方便快捷。
東京迪士尼18個遊樂設施可取FastPass
東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）
·驚魂古塔
·忿怒雙神
·神燈劇場
東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）
·巨雷山
·太空山
·幽靈公館
·飛濺山
手機取FastPass詳情（日文）：tokyodisneyresort.jp/fastpass
註：下載手機app或需將手機商店（App Store／Google Play）的地區變更為日本。
東京迪士尼樂園網址：tokyodisneyresort.jp
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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日本緊急求助熱線：110 (警察局)、119 (火警、救護車)、3501-0110 (警察局英語熱線) [詳情：緊急電話]
日本國家旅遊局安全貼士：www.jnto.go.jp/safety-tips/chc/index.html
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