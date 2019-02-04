日本旅遊：東京迪士尼「翱翔：夢幻奇航」開幕　18遊樂設施手機取FastPass方便快捷

訪客只需在東京迪士尼樂園內用手機取電子FastPass，再按照指定時間前往機動遊戲，省下排隊取FastPass的時間。（黃廷希攝）

日本東京迪士尼推出手機取FastPass，訪客只需在樂園內用手機app取電子FastPass，再按照指定時間前往機動遊戲，省下排隊取FastPass的時間。（tokyodisneyresort.jp網站圖片）

日本東京迪士尼海洋的新遊樂設施「翱翔：夢幻奇航」昨日（23日）開幕，東京迪士尼同日推出手機取FastPass，訪客只需在樂園內用手機app取電子FastPass，再按照指定時間前往機動遊戲，省下排隊取FastPass的時間。東京迪士尼海洋及東京迪士尼樂園目前共有18個遊樂設施會發放FastPass，大家可透過手機領取，方便快捷。

東京迪士尼18個遊樂設施可取FastPass

東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）

·翱翔：夢幻奇航

·驚魂古塔

·玩具總動員瘋狂遊戲屋

·海底巡遊艇：尼莫＆好友的海洋世界

·印第安納瓊斯冒險旅程：水晶骷髏頭魔宮

·忿怒雙神

·神燈劇場

·美人魚礁湖劇場——川頓王的音樂會

·海底兩萬哩

·地心探險之旅

東京迪士尼樂園（Tokyo Disneyland）

·星際旅行：冒險續航

·巨雷山

·怪獸電力公司「迷藏巡遊車」

·太空山

·巴斯光年星際歷險

·幽靈公館

·小熊維尼獵蜜記

·飛濺山

手機取FastPass詳情（日文）：tokyodisneyresort.jp/fastpass

註：下載手機app或需將手機商店（App Store／Google Play）的地區變更為日本。

東京迪士尼樂園網址：tokyodisneyresort.jp

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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衛生署旅遊健康提示：日本

在日本遇事故怎麼辦？

日本緊急求助熱線：110 (警察局)、119 (火警、救護車)、3501-0110 (警察局英語熱線) [詳情：緊急電話]

日本國家旅遊局安全貼士：www.jnto.go.jp/safety-tips/chc/index.html

香港入境處外遊協助24小時熱線：(852)1868

香港入境處外遊協助網址：www.immd.gov.hk/hkt/services/extra-territorial-assistance.html