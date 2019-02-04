好去處：清明上河圖3.0@亞博　逾30米長巨幕展《清明上河圖》·180度影片呈現汴河日與夜

升級版「清明上河圖3.0」來到香港！亞洲國際博覽館於7月26日至8月25日舉行「清明上河圖3.0」數碼藝術香港展，展覽分為多個部分，包括「盛世長卷」，動畫線稿由逾20名畫師、耗時400多日手工繪製，並配以超高清技術，投影於一幅近5米高、30多米長的巨幕畫軸上。同場設有「汴河碼頭」球幕影院，180度的影片以一鏡到底技術呈現汴河日與夜的景象，參觀者躺在椅子上，恍如置身汴河小船；還有「開放之城」和「宋『潮』遊樂園」，讓大人和小朋友透過體驗和遊戲了解歷史。

「清明上河圖3.0」數碼藝術香港展

日期：7月26日至8月25日

入場時段：每日設7個入場時段，每時段限時1.5小時

票價：

一般票價 $10（3歲或以下免費入場）

球幕影院票價 $25（只適合4歲或以上）

交通優惠及詳情

網址：www.asiaworld-expo.com

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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