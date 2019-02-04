好去處：LOG-ON嘉年華@太古城 2米高MF Bear充氣公仔·PlayStation VR免費體驗·美肌工作坊
文章日期：2019年07月25日
LOG-ON慶祝20周年，即日至8月8日在太古城中心中橋舉行LOG-ON Carnival，設有多個打卡影相位，包括逾2米高MANUAL FACTORY Bear（MF Bear）大型充氣公仔、巨型霓虹燈及復古攤位遊戲場景。現場備有多個品牌精品及活動，例如PlayStation VR遊戲免費體驗、TRAVELER'S notebook手帳筆記本、The Superior Labor帆布及皮革袋款、MD Paper「秤重銷售」活動與繪畫展覽、毛穴撫子「LOG-ON 20周年版Pampering Kit套裝」等。活動舉行多個工作坊，主題各有特色，如「毛穴撫子美肌教室」、「慢活手寫英文書法教室」及「Sonny Angel Fitting Room」等。
LOG-ON與Sweets House Cha Cha合作推出別注版軟雪糕，以Irina卷蛋及嘉年華主題為靈感，配上北海道牛奶及宇治抹茶軟雪糕，大家可享受涼透心的軟雪糕。
LOG-ON Carnival
日期：即日至8月8日
時間：上午10時30分至晚上10時
地址：太古城中心2樓中橋
facebook：www.facebook.com/logonhk
毛穴撫子美肌教室
日期及時間：7月27日 上午11時至下午1時、8月6日 下午4時至晚上8時
詳情：分享美肌護膚貼士
慢活手寫英文書法教室
日期：7月27日
時間：晚上6時至8時
詳情：Wood n Ink創辦人Samantha Cheung教授現代英文書法基本技巧
Sonny Angel Fitting Room
日期及時間：
8月2日 晚上6時45分至8時30分
8月3日 下午12時30分至2時15分、2時30分至4時15分、4時45分至6時30分
詳情：為Artist Collection版本的純白Sonny Angel填顏色，打造專屬小天使
整理：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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