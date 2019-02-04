好去處：Snoopy星空漫遊展覽@九龍塘 3米高史諾比太空人·史諾比太空系列珍藏展·玩星球遊戲
文章日期：2019年07月26日
Snoopy史諾比太空人登陸九龍塘！為慶祝《花生漫畫》史諾比與美國太空總署登月計劃50年，又一城即日至8月18日舉行「史諾比·星空漫遊」活動，設有多個打卡影相點，包括逾3米高的史諾比太空人、查理布朗（Charlie Brown）與「阿波羅10號」太空船，以及駕駛太空探索車的史諾比和胡士托（Woodstock）。現場亦舉行史諾比太空系列收藏紀念品展覽，展出來自不同國家的珍藏品，例如1969年出產的史諾比太空人造型公仔、香港製造的太空船造型收音機、限量版紀念手表等，還有星球互動遊戲裝置及期間限定店，史諾比粉絲切勿錯過。
1969年美國太空人登上月球，《花生漫畫》作者舒爾茨（Charles M. Schulz）獲美國太空總署邀請參與相關活動，因此「阿波羅10號」的指揮艙命名為「查理布朗」，登月艙則命名為「史諾比號」。
又一城 x 史諾比．星空漫遊
日期：即日至8月18日
時間：
周一至周五 上午11時至晚上10時
周六及周日 上午10時至晚上10時
地址：九龍塘又一城LG2層
免費入場
文、影片：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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