OL閨蜜下午茶之選：麗思卡爾頓酒店 x Giuseppe Zanotti下午茶　蝴蝶花花伴鹹甜美點

香港麗思卡爾頓酒店與意大利品牌Giuseppe Zanotti合作，即日至9月15日於Café 103推出In Love With Dazzling Beauty下午茶，甜品採用品牌的經典設計元素，如野生動物、蝴蝶和花朵圖案，盡顯廚師心思，下午茶架更飾有色彩繽紛的花海和閃亮水晶花瓣。甜品包括紅桑子芝士撻、車厘子雲呢拿玫瑰忌亷杯、開心果撻、杏脯羅勒慕絲蛋糕、朱古力榛子忌廉蛋糕、鬆餅配奶油忌廉及果醬；鹹點則有鵝肝魚子醬無花果慕絲馬卡龍、燒烤豚肉迷你漢堡包、意大利火腿芝士蜜瓜串及日本扇貝三文魚籽配紅菜頭忌亷芝士。大家可自選茗茶，亦可選擇咖啡或麗思卡爾頓朱古力。

凡惠顧下午茶一份，並將下午茶照片加「#GIUSEPPEZANOTTI」標籤後分享到facebook、Instagram或微信，即可到Giuseppe Zanotti圓方店領取限量禮物一份。

In Love With Dazzling Beauty下午茶

供應期：即日至9月15日

供應時間：下午3時30分至5時30分

價錢：每份$418（可另加$270配搭Veuve Clicquot Brut, Yellow Label NV香檳一杯）（另收加一服務費）

查詢電話︰2263 2270

地址：尖沙嘴柯士甸道西1號環球貿易廣場（ICC） 麗思卡爾頓酒店103樓Café 103

網址：www.ritzcarlton.com

（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）

整理：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

‧蜜瓜日式下午茶@四季菊日本餐廳

‧綠茶甜品下午茶自助餐@帝苑雅苑座

‧素食下午茶@中環奧華酒店

‧芒果下午茶@萬麗海景酒店

‧仲夏海灘野餐下午茶@康得思酒店

‧瑰麗香吻下午茶@Etude House x 帝景酒店

‧英式衣櫥下午茶@馬哥孛羅香港酒店

更多【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm