日本旅遊：TeamLab限定展@金澤美術館 波浪·書法·花卉互動體驗
文章日期：2019年07月29日
日本金澤有互動光影展覽！TeamLab於8月9日至9月1日在金澤21世紀美術館舉行teamLab: Impermanent Flowers Floating in a Continuous Sea展覽，藝術裝置作品有波浪、書法和花朵主題，別具特色，參觀者置身光影藝術之中，享受互動體驗兼打卡影靚相。
teamLab: Impermanent Flowers Floating in a Continuous Sea展覽
日期：8月9日至9月1日
時間：早上10時至晚上6時（周五、周六 早上10時至晚上8時）
入場費：成人2200日圓（約160港元）
地址：石川縣金澤市廣阪1丁目2番1號 金澤21世紀美術館公民畫廊A·B
詳情：teamlab.art
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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在日本遇事故怎麼辦？
日本緊急求助熱線：110 (警察局)、119 (火警、救護車)、3501-0110 (警察局英語熱線) [詳情：緊急電話]
日本國家旅遊局安全貼士：www.jnto.go.jp/safety-tips/chc/index.html
香港入境處外遊協助24小時熱線：(852)1868
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