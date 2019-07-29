日本旅遊：TeamLab限定展@金澤美術館　波浪·書法·花卉互動體驗

【TeamLab限定展@金澤美術館】作品：生死無止盡，不為所控卻能共生（Continuous Life and Death at the Now of Eternity, Cannot be Controlled but Live Together） （teamLab網站圖片）

日本金澤有互動光影展覽！TeamLab於8月9日至9月1日在金澤21世紀美術館舉行teamLab: Impermanent Flowers Floating in a Continuous Sea展覽，藝術裝置作品有波浪、書法和花朵主題，別具特色，參觀者置身光影藝術之中，享受互動體驗兼打卡影靚相。

teamLab: Impermanent Flowers Floating in a Continuous Sea展覽

日期：8月9日至9月1日

時間：早上10時至晚上6時（周五、周六 早上10時至晚上8時）

入場費：成人2200日圓（約160港元）

地址：石川縣金澤市廣阪1丁目2番1號 金澤21世紀美術館公民畫廊A·B

詳情：teamlab.art

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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