新加坡旅遊：5大水上親子樂　玩水上滑梯·與魚暢泳·坐腳踏船·模擬沖浪

【新加坡旅遊】Splash-N-Surf設有免費兒童嬉水區，亦有收費的水上玩樂設施。（VisitSingapore facebook圖片）

【新加坡旅遊】Rainforest Kidzworld是以動物為主題的水上樂園。（VisitSingapore facebook圖片）

【新加坡旅遊】水上探險樂園（Adventure Cove Waterpark）設有潛水活動，參加者可體驗與魚群暢泳。（VisitSingapore facebook圖片）

【新加坡旅遊】Wild Wild Wet設有多種水上設施，一家大細可齊齊盡興。（VisitSingapore facebook圖片）

夏日炎炎，最好玩水消暑！暑假遊新加坡時，可考慮到以下的水上樂園，享受涼快親子樂。

新加坡5大水上親子樂

1. Wild Wild Wet

Wild Wild Wet是大型水上樂園，設有刺激的水上滑梯，亦有適合合家歡的兒童樂園（Kidz Zone），一家大細可齊齊盡興。

時間、費用

地址：1 Pasir Ris Close Singapore 519599

網址：www.wildwildwet.com

2. 水上探險樂園

水上探險樂園（Adventure Cove Waterpark）置有水上滑梯、激流滑道、衝浪灣及水迷宮，大家亦可在珊瑚世界與熱帶魚暢泳。

時間：上午10時至下午6時

地址：8 Sentosa Gateway, Sentosa Island, Singapore 098269

費用

網址：www.rwsentosa.com

3. VivoCity

怡豐城VivoCity頂層的Sky Park設有划船區，小朋友可以坐腳踏船，亦備有大船讓父母與孩子體驗划船親子樂。

時間：上午11時至晚上9時

費用

地址：1 HarbourFront Walk, Singapore 098585

網址：www.vivocity.com.sg

4. Rainforest Kidzworld

Rainforest Kidzworld是以動物為主題的水上樂園，大家玩水之餘，亦可近距離與小動物接觸。

時間：上午8時30分至下午6時（最後入場時間：下午5時30分）

地址：80 Mandai Lake Road Singapore 729826

費用

網址：www.wrs.com.sg

5. Splash-N-Surf

加龍威零售商場內的Splash-N-Surf設有免費兒童嬉水區，亦有收費的水上漂流Lazy River及模擬沖浪設施Stingray，刺激與悠閒兼備。

時間：上午8時至晚上10時

地址：Level 3 of Kallang Wave Mall, located near Gate 21 of the National Stadium

費用

網址：www.sportshub.com.sg

資料來源：www.facebook.com/VisitSingaporeHK

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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