新加坡旅遊：5大水上親子樂　玩水上滑梯·與魚暢泳·坐腳踏船·模擬沖浪

夏日炎炎,最好玩水消暑!暑假遊新加坡時,可考慮到以下的水上樂園,享受涼快親子樂。

新加坡5大水上親子樂

1. Wild Wild Wet

Wild Wild Wet是大型水上樂園,設有刺激的水上滑梯,亦有適合合家歡的兒童樂園(Kidz Zone),一家大細可齊齊盡興。

時間、費用

地址:1 Pasir Ris Close Singapore 519599

網址:www.wildwildwet.com

2. 水上探險樂園

水上探險樂園(Adventure Cove Waterpark)置有水上滑梯、激流滑道、衝浪灣及水迷宮,大家亦可在珊瑚世界與熱帶魚暢泳。

時間:上午10時至下午6時

地址:8 Sentosa Gateway, Sentosa Island, Singapore 098269

費用

網址:www.rwsentosa.com

3. VivoCity

怡豐城VivoCity頂層的Sky Park設有划船區,小朋友可以坐腳踏船,亦備有大船讓父母與孩子體驗划船親子樂。

時間:上午11時至晚上9時

費用

地址:1 HarbourFront Walk, Singapore 098585

網址:www.vivocity.com.sg

4. Rainforest Kidzworld

Rainforest Kidzworld是以動物為主題的水上樂園,大家玩水之餘,亦可近距離與小動物接觸。

時間:上午8時30分至下午6時(最後入場時間:下午5時30分)

地址:80 Mandai Lake Road Singapore 729826

費用

網址:www.wrs.com.sg

5. Splash-N-Surf

加龍威零售商場內的Splash-N-Surf設有免費兒童嬉水區,亦有收費的水上漂流Lazy River及模擬沖浪設施Stingray,刺激與悠閒兼備。

時間:上午8時至晚上10時

地址:Level 3 of Kallang Wave Mall, located near Gate 21 of the National Stadium

費用

網址:www.sportshub.com.sg

資料來源:www.facebook.com/VisitSingaporeHK

編輯:黃廷希 thwong02@mingpao.com

