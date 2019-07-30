好去處：蝙蝠俠80周年展@尖沙嘴　1:1蝙蝠俠羅賓雕像·蝙蝠俠漫畫封面展覽

【蝙蝠俠80周年經典傳奇@The ONE】「黑夜之神·世紀之展 ∣ AWESOMEISM期間限定店」內掛上多幅蝙蝠俠經典漫畫封面，包括3幅放大版名畫復刻 Limited Print Edition（841厘米 x 1189厘米）。（圖片由相關機構提供）

【蝙蝠俠80周年經典傳奇@The ONE】「黑夜之神·世紀之展 ∣ AWESOMEISM期間限定店」（圖片由相關機構提供）

【蝙蝠俠80周年經典傳奇@The ONE】「重生新時代」場景，此1:1雕像造型出處為2016年《蝙蝠俠：重生》漫畫系列（Batman: Rebirth），在亞洲首次曝光。（圖片由相關機構提供）

【蝙蝠俠80周年經典傳奇@The ONE】「阿卡漢瘋人院」場景，此1:1雕像造型出處為2015年《蝙蝠俠：阿卡漢瘋人院》電玩系列（Batman: Arkham Knight）。（圖片由相關機構提供）

【蝙蝠俠80周年經典傳奇@The ONE】「傳奇蝙蝠洞」場景，此1:1雕像造型出處為2002年《蝙蝠俠：緘默》漫畫（Batman: Hush），在亞洲首次曝光。（圖片由相關機構提供）

【蝙蝠俠80周年經典傳奇@The ONE】「傳奇蝙蝠洞」場景，此1:1雕像造型出處為1992年Batman: The Animated Series，在亞洲首次曝光。（圖片由相關機構提供）

【蝙蝠俠80周年經典傳奇@The ONE】「經典蝙蝠俠與羅賓的天台起義」場景，這兩個1:1雕像造型出處為1950年代《蝙蝠俠》白銀年代漫畫系列（Silve Age Comic Books），在亞洲首次曝光。（圖片由相關機構提供）

蝙蝠俠80周年！尖沙嘴The ONE即日至9月22日舉行「蝙蝠俠80周年經典傳奇」大型互動展覽，以「葛咸城」為主要佈景，內設8個由雕塑藝術家Keo W.製作的蝙蝠俠及羅賓1:1比例雕像，部分雕像造型為亞洲首次曝光，大家亦可在「蝙蝠俠型格『俠』照館」，免費與限定蝙蝠俠造型自拍打卡。

商場L3樓層的「黑夜之神·世紀之展∣AWESOMEISM期間限定店」內，掛上蝙蝠俠經典漫畫封面及名畫復刻Limited Print Edition，亦展出近百件蝙蝠俠珍品，蝙蝠俠迷可近距離欣賞充滿回憶的珍藏。

蝙蝠俠80周年經典傳奇

日期：即日至9月22日

時間：上午10時至晚上10時

地址：尖沙嘴The ONE UG2中庭及地下露天廣場

蝙蝠俠型格「俠」照館

日期：即日起至9月22日

時間：上午10時至晚上10時

地址：尖沙嘴The ONE UG2中庭

網址：www.the-one.hk

整理：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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