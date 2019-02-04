OL閨蜜下午茶之選：夏日英式下午茶@奕居Cafe Gray Deluxe 送Night Time香氛蠟燭
文章日期：2019年07月31日
位於太古廣場奕居的Cafe Gray Deluxe與網購平台MATCHESFASHION.COM，即日至8月31日推出以柚子、石榴及橙花等夏日味道為靈感的限量夏日英式下午茶，鹹點備有明太子龍蝦卷配蛋黃醬、鵝肝醬配粟米、龍蒿葉及黑松露蛋三文治等，甜品則有朱古力慕絲配柚子醬、熱情果芒果撻、番石榴荔枝乳酪杯，以及紅莓蛋糕配意大利芝士和橙花等。隨餐配illy咖啡或Jing Tea，亦可加錢享用夏日雞尾酒。大家以TUHMF代碼預訂下午茶，可獲贈Night Time香氛蠟燭一份，數量有限，送完即止。
夏日英式下午茶
供應期：即日至8月31日
供應時間：下午3時30分至5時30分
價錢：每位$325、兩位$560（另收加一服務費）
地址：金鐘太古廣場奕居49樓 Cafe Gray Deluxe
查詢電話︰3968 1106
網址：www.upperhouse.com/cafe-gray-deluxe
（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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