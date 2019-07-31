好去處：阿虫作品展「虫畫‧童心」　睇阿虫自畫像首展·免費寄明信片

【阿虫作品展@將軍澳廣場】阿虫一幅寫上「看前看後看左看右」的作品，表達他從人生經歷中學會留意身邊事物。（何芍盈攝）

阿虫（原名嚴以敬）作品幽默，配上充滿禪機哲理的文字，蘊藏睿智。阿虫去年8月逝世，將軍澳廣場即日至8月18日舉行「虫畫‧童心」阿虫作品展，展出逾30幅阿虫畫作，包括2幅首次展出的自畫像手稿真迹，其中一幅是他為紀念故友《老夫子》作者老王澤（《老夫子》第一代作者，本名王家禧）而創作，畫作加上「老夫也是老夫子！」字句，別具心思。

展覽分為「好奇」、「親情」、「勇氣」及「好時光」4個主題展區，參觀者欣賞畫作之餘，可從中細味阿虫的人生及想法。當中一幅寫上「看前看後看左看右」的作品，表達阿虫從人生中學會留意身邊事物，事緣他年輕時從廣州來港，生活環境不佳，在不同類型工作得到種種經歷，如在影樓工作時觸電、在礦場工作被猴子搶奪食物和差點遇上礦場爆炸，阿虫後來在畫室及《天天日報》從事美術工作，開始用廢紙創作，因此成就這幅作品。

另外，參觀者可於場內免費領取限量「虫畫」明信片，寫上心意字句後投入信箱，大會將於活動完結後寄出明信片，為大家傳遞心意。同場舉辦多個周末親子活動，包括導賞遊、水墨畫工作坊、親子故事學堂等。[詳情]

「虫畫。童心」阿虫作品展

日期：即日至8月18日

時間：上午10時至晚上10時

地址：將軍澳廣場1樓中庭

免費入場

facebook：www.facebook.com/TKOPlazaMall

文、影片：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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