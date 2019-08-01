蔬果汁斷食法減肥損健康？營養師提醒：對肝腎心臟有壞影響　任何人都不宜試

營養師表示，蔬果汁斷食法所攝取的卡路里比一般身體所需低，瘦身或減磅是顯然的結果，但這種極端飲食方法對心臟、腎臟、肝臟等都會帶來壞影響。（資料圖片／明報製圖）

蔬果汁斷食法近期成為話題，但此飲食方法原來會影響健康。註冊營養師周詠苑（Jessa）接受明報網站訪問時表示，蔬果汁斷食法所攝取的卡路里比一般身體所需低，瘦身或減磅是顯然的結果，雖然未有研究顯示蔬果汁斷食法的長遠影響，但這種極端飲食方法對心臟、腎臟、肝臟等都帶來壞影響，她強調任何人都不建議嘗試，尤其長期病患、長者、小朋友、孕婦或餵哺母乳的女士。蔬果汁斷食法有機會對身體造成以下影響：

1. 酮酸中毒

蔬果汁斷食法令身體長期處於低碳水化合物水平，有機會出現如情緒差、影響女士荷爾蒙及經期、皮膚差、脫髮等問題，亦會引致血糖低，糖尿病患者尤其須留意此點。

周詠苑指出，當碳水化合物攝取不足時，身體會動用肝臟或肌肉的醣分儲備來提供能量，情況持續約3至4日，連醣分儲備都耗盡，人體便燃燒脂肪以提供身體所需能量，過程中會產生酮；當身體長期累積酮體，便有機會出現酮酸中毒，破壞身體機能，如心臟及腎衰竭。[詳情]

2. 痛風

減磅速度不宜過快，否則減去的不是脂肪而是肌肉，此點痛風患者尤其要留意，因為肌肉分解過程會產生乳酸，但腎臟未能同時有效排走乳酸及尿酸，容易令痛風發作。周詠苑補充，痛風患者的建議減磅速度一星期約減1磅，一個月約減5至6磅，與一般人的健康減磅速度相若。[詳情]

3. 生膽石

膽汁幫助分解脂肪，但蔬果汁斷食法沒有進食脂肪類食物，未能動用膽汁，於是膽汁長期積存及沉澱，濃度愈來愈高，增加患膽石風險。

4. 高鉀加重腎臟負擔

蔬果汁斷食法飲用大量蔬果汁，鉀質含量高，增加腎臟負擔，有機會出現血壓低及頭暈問題，尤其腎病患者須留意。

5. 心律不正

蔬果汁斷食法的飲食模式令身體電解質失衡，影響正常心臟收縮，有機會出現心律不正。

6. 影響抵抗力

這種極端飲食方法令人得不到均衡營養，周詠苑提到尤其流傳「極端飲食方法可餓一餓癌症病人的癌細胞」的說法，她認為是謬誤，此舉反而會進一步影響身體抵抗力，事前應諮詢醫生或營養師意見。

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文：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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