好去處：公共時裝展@K11　睇12米高繩網塔·做模特兒行騷·自製布紋名片

繩結藝術家及設計師蕭俞（圖片由相關機構提供）

【K11 Fashion Decode展覽】本地時裝設計師楊展於chi K11藝術空間設置「公共天橋」，參加者可化身模特兒走上時裝天橋演釋楊展的新作品。（圖片由相關機構提供）

【K11 Fashion Decode展覽】繩結藝術家蕭俞打造約12米高的巨型手工編織繩網塔，作品色澤以「Z世代黃」為主調。（圖片由相關機構提供）

K11購物藝術館即日至9月1日舉辦「公共時裝展」K11 Fashion Decode，展出約12米高的巨型手工編織繩網塔（左圖）。（圖片由相關機構提供）

K11購物藝術館即日至9月1日舉辦「公共時裝展」K11 Fashion Decode，概念源自「公共藝術」，展出繩結藝術家及設計師蕭俞打造、約12米高的巨型手工編織繩網塔，作品色澤以「Z世代黃」為主調，展品還有奇譜繩牆與木椅藝術裝置，大家可以邊坐邊欣賞。

另外，本地時裝設計師楊展於chi K11藝術空間設置「公共天橋」，以Fashion Sound為主題，參加者可化身模特兒，走上時裝天橋演釋楊展的新作品。參加者進入展場前，會獲派發一塊銅片與織布，只要將織布輕壓在銅片上，即可印上別具特色的布紋，實行以時尚方式自製名片。

K11 Fashion Decode展覽

日期︰即日至9月1日

地點及時間︰

地下中庭 早上 10時至晚上10時

chi K11 藝術空間 中午12時至晚上10時（入場費每位$30 ）

地址︰尖沙嘴K11購物藝術館地下中庭及B2層chi K11藝術空間

整理：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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