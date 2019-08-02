王室放暑假！英國王室聚天倫‧丹麥女王夏宮避暑·挪威王儲一家四口海邊度假
文章日期：2019年08月02日
英國、歐洲多國正值暑假，王室成員亦會放假充電，英國、丹麥、挪威、荷蘭等歐洲王室成員趁暑假享受家庭樂。
英國王室
英女王伊利沙伯二世每年都會到巴爾莫拉爾莊園（Balmoral Castle）度假，據外媒報道，英女王上周（24日）接見新任首相約翰遜後，隨即離開倫敦放暑假。英女王趁假期會與子女、孫兒、曾孫等共聚天倫。外界估計，即將38歲的薩塞克斯公爵夫人梅根，預計會在該處度過生日，而近3個月大的兒子阿奇（Archie）亦會首次在莊園度暑假。
據《太陽報》報道，英國劍橋公爵威廉王子與夫人凱特一家五口剛從加勒比海馬斯蒂克島（Mustique）度假完畢。除了8月9日出席活動外，威廉和凱特預計9月才恢復公務，相信他們與3名子女會按傳統到巴爾莫拉爾莊園度假。
另外，英女王幼子愛德華王子伉儷在7月23日與一對子女Lady Louise和James Viscount Severn到訪布里斯托的動物園，給長頸鹿和獅尾狒餵食，又為熊園區開幕及植樹，氣氛輕鬆愉快。
丹麥王室
丹麥女王瑪格麗特二世沿襲傳統，與王儲弗雷德里克和儲妃瑪麗，以及4名孫仔孫女（Christian小王子、Isabella小公主、Vincent小王子及Josephine小公主），在夏宮Grasten Palace享受家庭樂。
挪威王室
挪威王儲哈康伉儷與2名子女Ingrid Alexandra公主和Sverre Magnus王子，一家四口7月時到挪威南部城市克里斯蒂安桑（Kristiansand），在海邊別墅度假兼慶祝王儲哈康46歲生日。
荷蘭王室
荷蘭王室於7月19日在facebook分享國王威廉亞歷山大、王后馬克西瑪與3名女兒（The Princess of Orange、Princess Alexia、Princess Ariane）在Huis ten Bosch Palace花園拍攝的全家福，以及3名女兒的合照，場面溫馨。
瑞典王室
瑞典女王儲維多利亞公主在7月14日慶祝42歲生日，國王卡爾十六世伉儷與女王儲一家四口出席慶祝活動，樂也融融。瑞典二王子菲利普王子和蘇菲亞王妃亦在Instagram分享於花田拍攝的全家福，一家四口笑容滿滿。
文；何芍盈 cyho01@mingpao.com
更多王室話題：
‧【第一繼承人】歐洲王室未來女王逐個睇 瑞典‧比利時‧荷蘭‧西班牙
英國王室話題：link.mingpao.com/52386.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm