OL閨蜜下午茶之選：洲際酒店 x Caudalie下午茶嘗法式葡萄盛宴　送抗氧化白藜蘆醇禮品

【抗氧化白藜蘆醇下午茶@洲際酒店 x Caudalie】閨蜜一起享用下午茶可獲贈抗氧化白藜蘆醇禮品。（圖片由相關機構提供）

【抗氧化白藜蘆醇下午茶@洲際酒店 x Caudalie】下午茶以葡萄、葡萄葉、紅酒入饌，製成多款鹹甜美點。（圖片由相關機構提供）

Caudalie與香港洲際酒店合作，於即日至9月30日推出期間限定「抗氧化白藜蘆醇下午茶」。（圖片由相關機構提供）

Caudalie與香港洲際酒店合作，於即日至9月30日推出期間限定「抗氧化白藜蘆醇下午茶」，將葡萄、葡萄葉、紅酒入饌，配合葡萄形狀下午茶架，恍如法式葡萄盛宴。鹹點設有康提芝士撻、法式豬肉抹醬配粉紅脆餅、鴨肝紅葡萄果醬及甜包、扇貝配法國檸檬泡芙、藍蟹及卡盧加魚子醬伴葡萄葉伴紅酒汁；甜點則有紅葡萄蛋糕配雲呢拿忌廉、可麗露、藍莓白朱古力蛋糕、榛子咖啡馬卡龍、英式原味及葡萄乾鬆餅，配伯爵茶啫喱、奶油及玫瑰草莓醬。

閨蜜一起享用下午茶可獲贈抗氧化白藜蘆醇禮品，包括白藜蘆醇提昇緊緻體驗套裝乙份（白藜蘆醇提昇緊緻眼霜 1.5ml及白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜 2ml），以及到指定專櫃換領葡萄籽白藜蘆醇抗氧美肌膠囊15日體驗裝（價值129元）等，禮品數量有限，送完即止。

抗氧化白藜蘆醇下午茶

供應期：即日至9月30日

供應時間：

周一至周五 下午2時30分至6時

周六、周日及公眾假期 下午1時30分至6時

價錢：兩位$688（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港洲際酒店大堂

網址：hongkong-ic.intercontinental.com

（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）

整理：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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