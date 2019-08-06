好去處：走進吉卜力動畫世界　必睇3場景：龍貓睡覺·無面人坐電車·哈爾移動城堡

【「吉卜力的動畫世界」香港站】場內設有精品店，售出T恤及明信片等限定紀念品。（何芍盈攝）

【「吉卜力的動畫世界」香港站】場內設有精品店，售出T恤及明信片等限定紀念品。（圖片由相關機構提供）

【「吉卜力的動畫世界」香港站】《哈爾移動城堡》展區呈現城堡內部擺設，大家可以參觀老婆婆蘇菲、哈爾及馬克的生活環境。（何芍盈攝）

【「吉卜力的動畫世界」香港站】《千與千尋》展區設有無面人獨自坐電車的立體場景。（何芍盈攝）

【「吉卜力的動畫世界」香港站】《千與千尋》展區設有無面人獨自坐電車的立體場景，參觀者可以坐在無面人旁邊，一起坐車兼合照。（何芍盈攝）

【「吉卜力的動畫世界」香港站】《龍貓》展區內，大龍貓在樹幹內休息，旁邊站着可愛的小龍貓。（何芍盈攝）

【「吉卜力的動畫世界」香港站】《龍貓》展區設有巨型樹幹，參觀者可從樹幹上的小洞窺探大龍貓睡覺的樣子。（何芍盈攝）

「吉卜力的動畫世界」香港站展覽即日至11月3日於九龍灣舉行，以8部吉卜力電影劃分展區，展出經典立體場景，粉絲猶如走進吉卜力電影世界之中。（何芍盈攝）

吉卜力電影立體場景，粉絲豈可錯過！「吉卜力的動畫世界」香港站展覽於即日至11月3日在九龍灣Portal 6311舉行，以8部吉卜力電影劃分展區，包括《龍貓》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》、《魔女宅急便》、《天空之城》、《幽靈公主》、《百變狸貓》及《飛天紅豬俠》，設有多個戲中經典立體場景。下列3個必睇場景，粉絲可親身「走進」吉卜力電影世界，與喜愛的角色合照留影。

「吉卜力動畫世界」必睇3場景

《龍貓》展區 大龍貓樹幹中酣睡

在《龍貓》展區設置巨型樹幹，參觀者可從樹幹上的小洞看見大龍貓睡覺的樣子，亦會看見旁邊站着可愛的小龍貓。

《千與千尋》展區 伴無面人坐電車

《千與千尋》女主角千尋與無面人的情誼令人深刻，在《千與千尋》展區，設有無面人獨自坐電車的立體場景，參觀者可以坐在無面人旁邊，一起坐車兼合照。

《哈爾移動城堡》展區 走進哈爾城堡

《哈爾移動城堡》展區呈現城堡內部擺設，參觀者可以坐在火爐前與火魔卡西法合照，亦可以參觀老婆婆蘇菲、哈爾及馬克的生活環境。

「吉卜力的動畫世界」香港站

日期：即日至11月3日

時間：上午11時至晚上10時

地址：九龍灣常悅道18號 Portal 6311

入場費

網址：www.ghiblihk.com

圖文、影片：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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