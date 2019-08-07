粵語妙趣多五：「吞Pop」偷懶關鴉片事？蛇王指偷懶「慣犯」？中文系講師話你知
文章日期：2019年08月07日
夏日炎炎正好眠，工作攰時都想「吞pop鬆一鬆，蛇王好『扮』工」……為何「吞pop」和「蛇王」有偷懶之意？嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士接受明報網站訪問，分享偷懶相關的妙趣粵語。
吞Pop／吞泡 暫離工作緩煙癮
「吞pop」是「吞泡」諧音，舊時吸鴉片，要將鴉片膏搓成小丸狀，稱為「煙泡」，晚清小說《官場現形記》提及「吃煙吞泡」，「吃煙」與「吞泡」同樣用到鴉片膏。「吃煙」需要煙槍、煙燈等用具，將鴉片膏加熱吸食；「吞泡」則將「煙泡」隨身攜帶，飲水服用，或如《官場現形記》提到的飲茶服用，目的是暫緩煙癮。「吞泡」需時，因此要暫停手上工作，後來引申為暫離工作崗位休息的意思。
蛇王偷懶非初犯
蛇有冬眠習性，可以長時間不活動，而偷懶者離開工作崗位，同樣以靜止休息為主，與蛇相似，因此粵語指人懶為「大懶蛇」，「蛇王」取其大條的意思，指偷懶者是屢屢重犯，頗有經驗，絕非初犯。
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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