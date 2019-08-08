立秋·二十四節氣：中醫教紓緩喉乾2招　自製蜜糖梨茶潤燥利咽

【立秋食譜·二十四節氣】檸檬汁可提升收斂作用，同時醒胃提神。（資料圖片）

【立秋食譜·二十四節氣】麥冬可降胃火，提升津液。（圖片由林冠傑提供）

立秋天氣開始乾燥，咽喉易感不適，中醫推介飲蜜糖梨茶，可潤燥、生津、醒胃、利咽。（圖片由林冠傑提供／黃廷希攝／明報製圖）

今日（8日）是二十四節氣的立秋，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑接受明報網站訪問時表示，雖然天氣仍然炎熱，但立秋後北風漸至，天氣開始乾燥，咽喉易感不適，他建議兩個紓緩喉乾方法，又介紹老少皆宜的蜜糖梨茶食譜，潤燥利咽。

2招紓緩喉乾不適

1. 叩齒：牙齒開合、空口咬牙。

2. 多吞口水：立秋宜少言多行，亦可含口水待片刻，然後吞下，幫助製造津液，有助滋潤咽喉。

蜜糖梨茶食譜

蜜糖梨茶適合立秋飲用，可潤燥、生津、醒胃、利咽，老少皆宜，早上飲用為佳，亦可在秋季一日一杯。

材料：

梨乾 2片

麥冬 2粒

南杏 5粒

蜜糖 1匙

檸檬汁 2滴

70度熱水 2杯

製法：以一杯熱水略沖梨乾、麥冬及南杏，然後連同蜜糖及檸檬汁加入另一杯熱水，拌勻即成。

功效：梨乾潤燥；麥冬降胃火，提升津液；南杏潤肺化痰；蜜糖潤燥、潤膚、利咽、殺菌；檸檬汁可提升收斂作用，同時芳香提神兼醒胃。

註：糖尿病患者宜慎選蜜糖甜度。如有疑問，應諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

相關新聞：【立秋‧二十四節氣】中醫教路「少吃瓜 多吃果」 飲食宜微酸

文：黃廷希 thwong02@mingpao.com

‧「秋老虎」發威暑熱未消 食瓜壞肚皮？

‧成身汗勿即沖凍水涼？溫水助行氣活血？中醫教沖涼4部曲

‧淮山羊肚菌薏米茶 補腦益氣·健脾祛濕

‧飲蜜糖水 潤腸通便

‧蜂蜜有咩好？中醫話你知

‧勿用鐵匙？飲用蜂蜜4注意

【二十四節氣養生系列】link.mingpao.com/51614.htm

【中醫教路】：link.mingpao.com/48049.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm