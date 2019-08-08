立秋·二十四節氣：中醫教紓緩喉乾2招 自製蜜糖梨茶潤燥利咽
文章日期：2019年08月08日
今日（8日）是二十四節氣的立秋，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑接受明報網站訪問時表示，雖然天氣仍然炎熱，但立秋後北風漸至，天氣開始乾燥，咽喉易感不適，他建議兩個紓緩喉乾方法，又介紹老少皆宜的蜜糖梨茶食譜，潤燥利咽。
2招紓緩喉乾不適
1. 叩齒：牙齒開合、空口咬牙。
2. 多吞口水：立秋宜少言多行，亦可含口水待片刻，然後吞下，幫助製造津液，有助滋潤咽喉。
蜜糖梨茶食譜
蜜糖梨茶適合立秋飲用，可潤燥、生津、醒胃、利咽，老少皆宜，早上飲用為佳，亦可在秋季一日一杯。
材料：
梨乾 2片
麥冬 2粒
南杏 5粒
蜜糖 1匙
檸檬汁 2滴
70度熱水 2杯
製法：以一杯熱水略沖梨乾、麥冬及南杏，然後連同蜜糖及檸檬汁加入另一杯熱水，拌勻即成。
功效：梨乾潤燥；麥冬降胃火，提升津液；南杏潤肺化痰；蜜糖潤燥、潤膚、利咽、殺菌；檸檬汁可提升收斂作用，同時芳香提神兼醒胃。
註：糖尿病患者宜慎選蜜糖甜度。如有疑問，應諮詢註冊中醫師或家庭醫生。
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文：黃廷希 thwong02@mingpao.com
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