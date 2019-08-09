女中醫x師奶靚湯食譜：竹蔗茅根雪梨水　清熱消暑·生津解渴

【女中醫x師奶靚湯食譜】竹蔗茅根雪梨水清熱消暑，生津解渴，適合乾燥炎熱天氣時飲用。（圖片由Bonnie Li提供／明報製圖）

夏天飲竹蔗茅根雪梨水，味道清甜容易入口，喜歡鑽研煲湯的師奶Bonnie Li分享自家製法，煲好後可以用大水瓶盛好放入雪櫃，分3日當作夏日涼飲。註冊中醫師葉麗斌表示，竹蔗茅根雪梨水清熱消暑，生津解渴，適合乾燥炎熱天氣時飲用。

竹蔗茅根雪梨水

材料：（4-5人分量）

竹蔗 1札

茅根 1札

雪梨 3個

紅蘿蔔 1條

粟米 1條

馬蹄 半磅

雪耳 4細個

南北杏 各10克

冰糖或糖冬瓜 適量（視乎個人口味調校甜度）

水 適量（Bonnie用高22厘米、直徑24厘米的不銹鋼煲，約半煲水）

製法：

1. 洗淨雪耳的深色污垢及去蒂，然後浸約1小時。

2. 竹蔗洗淨（可用百潔布擦拭）、去頭尾，可破開一半助出味。

3. 雪梨洗淨、去芯、切4份。紅蘿蔔洗淨、去皮、切件。粟米留鬚，洗淨後切件。馬蹄洗淨後去皮。南北杏洗淨後浸約5分鐘。茅根洗淨。

4. 用煲湯袋盛好所有材料（冰糖或糖冬瓜除外）後與水齊放入煲，大火滾起後調細火，煲約1小時，落冰糖或糖冬瓜調味即成。

註冊中醫師葉麗斌貼士：

‧竹蔗清熱潤燥、生津解渴；茅根清熱利尿、涼血止血；雪梨清熱潤燥、生津解渴；馬蹄清熱生津、潤肺化痰、通便利尿。

‧《本草綱目》記載，紅蘿蔔性甘，味平，下氣補中、利胸膈腸胃、安五臟，令人健食。

‧粟米健脾和胃、除煩止渴、通利小便；雪耳滋陰潤肺；南北杏化痰止咳平喘。

‧可選擇用30克冰糖或糖冬瓜調味，或增加紅蘿蔔和粟米分量，湯水會更清甜。

‧竹蔗茅根雪梨水有清熱消暑及生津解渴之效，適合大部分體質健康情況下飲用，夏秋皆宜，尤其適合乾燥炎熱天氣時飲用，一星期可以飲用2至3次。小朋友多屬熱性體質，夏天經常發燒、喉嚨痛、易流鼻血，尤其適合飲此湯水。

註：糖尿病患者、年老體虛及體質氣血虛弱者不宜飲用。感冒患者不宜飲用或應向中醫師查詢。

編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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