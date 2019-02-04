好去處：龍珠展@銅鑼灣時代廣場 1:1悟空比達決鬥·2米高魔人布歐坐鎮·召喚13米高神龍
文章日期：2019年08月12日
《龍珠》迷出動！銅鑼灣時代廣場即日至9月1日舉行Dragonball World Adventure巡迴展覽香港站，展出特大《龍珠》戰士雕像，包括超級撒亞人藍悟空、超級撒亞人藍比達、格古達、布洛尼、菲利、魔人布歐等，設置經典動漫場景，還有《龍珠》歷代模型展，讓粉絲在「龍珠世界」盡情打卡影相。
3大經典動漫場景包括「悟空及菲利娜美星對決」、「格古達與布洛尼鬧市大戰」及1:1比例「超級撒亞人藍悟空與比達」，現場另有近2米高的魔人布歐和13米高神龍雕像。地面廣場的「天下一武道會」展館內，則設有互動拍照專區，大家可化身戰士使出經典必殺技「龜波氣功」，成功擺出正確姿勢更可與悟空或比達合照。
Dragonball World Adventure香港站
日期：即日至9月1日
時間：上午10時至晚上10時
查詢電話：2118 8900
地址：銅鑼灣時代廣場地面露天及有蓋廣場、2樓及12樓
facebook：www.facebook.com/HKTimesSquare
編輯：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）
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