OL閨蜜下午茶之選：仲夏北海道下午茶＠帝京Lion Rock x HABA無添加主義 送雪白亮肌潤澤組合
文章日期：2019年08月13日
帝京酒店餐廳酒吧Lion Rock與日本北海道美肌品牌HABA無添加主義合作，即日至10月31日推出「仲夏北海道下午茶」，備有多款以北海道為主題的日式美點。鹹點設有吉列松葉蟹肉忌廉餅、蟹籽沙律綠茶脆筒、鮭之籽迷你丼、北海道3.6牛乳粟米凍湯、柚子櫻桃茄水菜撻及日式明太子沙律多士；甜點則有北海道牛奶布甸、雙重芝士蛋糕、雜莓紫羅蘭脆泡芙、檸檬馬卡龍、薰衣草藍莓撻及草莓玫瑰白朱古力慕絲。隨餐配仲夏花香特飲，如Health（以蘇打水配玫瑰、薑汁、雲呢拿糖漿調配而成）或Beauty（以汽酒為基調混合玫瑰糖漿、蜜桃果蓉）。
閨蜜惠顧兩位用套餐，可獲贈HABA無添加主義「雪白亮肌潤澤組合」乙份（包括G露水 20ml、鯊烯美肌清油 4ml、雪白亮肌極緻面膜 1片、雪白亮肌極緻精華 2.5ml及玫瑰亮白夜間修護啫喱 2g，價值335元）。
仲夏北海道下午茶
供應期：即日至10月31日
供應時間：下午3時至6時
價錢：一位$270（包一杯特飲）、兩位$508（包兩杯特飲）（另收加一服務費）
地址：九龍太子道西193號帝京酒店3樓
查詢電話︰2622 6167
（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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