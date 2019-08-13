秋天扮靚攻略：橙系楓葉妝 啞緻肉桂唇色添浪漫初秋感
文章日期：2019年08月13日
秋天總令人聯想起橙棕色系楓葉，NARS化妝師Sara Helou示範打造楓葉妝，眼妝是桃粉色配栗啡色，襯以肉桂唇色，令妝效更完整。靚女們追楓時，可塑造浪漫楓葉妝迎初秋。
浪漫橙棕系楓葉妝
底妝：以附防曬功效的氣墊粉底打造自然透亮的無瑕底妝。
眼妝：於整個眼蓋塗抹偏橙調的閃爍桃粉色眼影，再用栗啡色眼影於眼窩暈染，提升眼部輪廓感。在眼瞼中央點印帶金粉的亮橙色眼影，突顯眼妝閃爍效果。最後以朱古力褐色眼線筆勾勒精細眼線，加強深邃眼神。
唇妝：為配合橙調total look，可塗抹質感啞緻的暖肉桂色唇膏，為整體妝容添暖暖秋冬感。
化妝師：Sara Helou（Senior Makeup Artist）
模特兒：Annette Li（Quest Model）
髮型：Lucas Chu
文：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
‧Pantone 2019年度顏色：活珊瑚橘色 柔和活力·俏皮玩味
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