秋天扮靚攻略：橙系楓葉妝　啞緻肉桂唇色添浪漫初秋感

【橙棕系楓葉妝妝物】（左起）NARS 自然亮采持久氣墊粉底 SPF50 PA+++、雙色眼影（ST-PAUL-DE-VENCE 閃爍桃粉色/栗啡色）、胭脂（Taj Mahal）、持久顯色眼線筆（Mambo 朱古力褐色）、唇膏（Morocco 暖肉桂色）（圖片由相關機構提供）

【橙棕系楓葉妝】塗抹質感啞緻的暖肉桂色唇膏，為整體妝容添暖暖秋冬感。（圖片由相關機構提供）

【橙棕系楓葉妝】以朱古力褐色眼線筆勾勒眼線，加強深邃眼神。（圖片由相關機構提供）

【橙棕系楓葉妝】在眼瞼中央點印帶金粉的亮橙色眼影，突顯眼妝閃爍效果。（圖片由相關機構提供）

【橙棕系楓葉妝】於整個眼蓋塗抹閃爍桃粉色眼影，再用栗啡色眼影於眼窩暈染，提升眼部輪廓感。（圖片由相關機構提供）

【橙棕系楓葉妝】以氣墊粉底打造自然透亮的無瑕底妝。（圖片由相關機構提供）

【橙棕系楓葉妝】桃粉色配栗啡色眼妝，襯以肉桂唇色，妝效更完整。（圖片由相關機構提供）

秋天適合打造橙棕色系妝容，化妝師示範橙系楓葉look，以桃粉色配栗啡色眼妝襯肉桂唇色，妝效更完整。（圖片由相關機構提供）

秋天總令人聯想起橙棕色系楓葉，NARS化妝師Sara Helou示範打造楓葉妝，眼妝是桃粉色配栗啡色，襯以肉桂唇色，令妝效更完整。靚女們追楓時，可塑造浪漫楓葉妝迎初秋。

浪漫橙棕系楓葉妝

底妝：以附防曬功效的氣墊粉底打造自然透亮的無瑕底妝。

眼妝：於整個眼蓋塗抹偏橙調的閃爍桃粉色眼影，再用栗啡色眼影於眼窩暈染，提升眼部輪廓感。在眼瞼中央點印帶金粉的亮橙色眼影，突顯眼妝閃爍效果。最後以朱古力褐色眼線筆勾勒精細眼線，加強深邃眼神。

唇妝：為配合橙調total look，可塗抹質感啞緻的暖肉桂色唇膏，為整體妝容添暖暖秋冬感。

化妝師：Sara Helou（Senior Makeup Artist）

模特兒：Annette Li（Quest Model）

髮型：Lucas Chu

文：黃廷希 thwong02@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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