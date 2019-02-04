發燒篇1：體溫幾度先算發燒？退熱貼可退燒？家庭醫生提醒 探熱Dos & Don'ts

家庭醫生提醒，幼童睡覺時若在額頭貼退熱貼，有機會因退熱貼移位遮蓋口鼻而引起危險。（資料圖片）

家庭醫生指出，正常體溫並非單一數值，而是一個範圍，而且人人不同，亦易受外在環境影響。（黃廷希攝）

家庭醫生表示，正常體溫約攝氏37度（°C）或華氏98.6度（°F），但要留意正常體溫其實並非單一數值，而是一個範圍，人人不同，亦易受外在環境影響。（黃廷希攝／明報製圖）

體溫幾多度才算發燒？常見耳探、額探、口探、腋探等探熱方法，發燒度數參考指標是否相同？退熱貼真能退熱嗎？家庭醫生劉浩濂接受明報網站訪問時一一解答，又分享探熱宜忌。

體溫幾多度先算發燒？

劉浩濂表示，正常體溫約攝氏37度（°C）或華氏98.6度（°F），是18世紀起沿用的傳統數字指標，以口探為例，一般發燒溫度是攝氏37.5度或華氏99.5度（詳見圖二）。

提到正常體溫其實並非單一數值，而是一個範圍，劉浩濂稱，正常體溫人人不同，亦易受外在環境影響，如朝早或晚上、運動前後的體溫都有分別，診斷時須配合其他病徵，「量度體溫、界定發燒與否的指標時，不應拘泥於單一度數，而要視乎個人活動，例如與日常活躍度比較、有否咳嗽、流鼻水、有否打冷震、胃口如何等，尤其留意小朋友行為表現有否差異，因此體溫只是其中一種參考指標」。

退熱貼3缺點

退熱方法分為藥理及物理，劉浩濂表示，藥理退熱是吃藥治病，物理退熱則如使用退熱貼、冷敷毛巾、焗一身汗或沖冷水涼等帶走身體熱能，他指出退熱貼3大缺點：

‧退熱貼營造降溫假象，感覺似涼快兼將熱能帶走，但實際退熱效能作用力低；

‧部分人對退熱貼過敏，容易適得其反；

‧幼童睡覺時在額頭貼退熱貼，有機會「郁手郁腳」令退熱貼移位、遮蓋口鼻引起危險。

探熱Dos & Don'ts

Dos

‧比較不同時間體溫轉變，應用相同探熱方法，以減低誤差

‧探熱時間：口探約1分半鐘、肛探約1分鐘、腋探約1分半鐘至2分鐘

‧耳探宜用溫度計耳套，避免交叉感染

‧口探、肛探前宜為溫度計消毒或用保護套，最理想是家中一人一支溫度計

Don'ts

‧部分人不宜用耳探，包括：中耳炎、耳朵發炎、有大耳垢、戴有伸入耳道的耳環等均不宜耳探

‧避免使用水銀探熱針，否則易生危險

‧額探誤差大，常用作篩查發燒患者，有欠精準，不宜用作診斷病情

文：黃廷希 thwong02@mingpao.com

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