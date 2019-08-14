發燒篇2：口探·耳探·肛探·額探·腋探邊款最準？家庭醫生話你知

發燒探熱常見方法有口探（圖）、耳探、肛探、額探、腋探，哪一款最準確？（資料圖片／明報製圖）

發燒探熱常見方法有口探、耳探、肛探、額探、腋探，家庭醫生劉浩濂逐一講解。

家庭醫生：耳探最準

劉浩濂解釋，體溫分為核心溫度及表面溫度，口探、耳探及肛探屬量度核心溫度，結果較準確及穩定；表面溫度是額探或腋探，但皮膚表面溫度容易受外來環境影響，如出汗、戴帽、所在環境室溫等均會影響結果，因此相對欠準確。在眾多探熱方法中，耳探相對最準確。

探熱方法逐個睇

耳探

‧準確度較高、使用方便、危險性較低

‧一般人或幼童適用

‧不建議半歲以下嬰兒使用耳探，因他們耳孔較細，較難讓溫度計進入

口探

‧一般使用電子探熱計或水銀探熱針，前者比後者安全

‧在小童安全角度而言，應避免用水銀探熱針

‧不建議6歲以下嬰兒和幼童使用口探，有機會因未適應口中異物而咬實探熱計，增加危險性

額探

‧非接觸性探熱方法，常用作篩查發燒患者（地點常見為機場或學校）

‧欠精準，不宜用作診斷病情

肛探

‧探熱時需用潤滑劑，過程亦容易感到不適

‧1歲以上幼童適用

‧不建議家長自行為半歲以下嬰兒使用肛探，因其肛門直腸較短，家長若未能拿捏，有機會令子女肛門受傷

腋探

‧易受外來因素影響，欠準確

‧半歲以下嬰兒適用

文：黃廷希 thwong02@mingpao.com

‧發燒篇1：體溫幾度先算發燒？退熱貼可退燒？家庭醫生提醒 探熱Dos & Don'ts

‧夏天缺水易抽筋 強腿肌做足預防

‧夏天飲食4注意

‧久坐冷氣房致面青？回復紅潤臉色4妙方

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm