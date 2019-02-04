OL閨蜜下午茶之選：LANVIN香水主題下午茶@灣仔　香氛故事館食Tea兼試香水

【LANVIN香水主題下午茶@灣仔】Dolce Vita in Capri多層蛋糕（輕量 $128/直徑9cm、細 $480/直徑12cm、大 $780/直徑15cm）可於店舖或網上訂購。（圖片由相關機構提供）

法國品牌LANVIN即日至9月8日於灣仔Jouer咖啡店推出Dolce Vita in Capri下午茶，備有鹹甜美點，包括煙三文魚小薄餅、焦糖洋葱芝士餅、燒牛肉泡芙、迷你班尼迪、Capri Lemon Cake、迷你楊枝甘露千層酥、粉紅胡椒檸檬馬卡龍、西柚佛手柑馬卡龍及充滿柑橘香調的Grapefruit Flower Blooming Soda。另外，Dolce Vita in Capri多層蛋糕可於店舖或網上訂購。

現場設有A Girl in Carpi香氛故事館，展示品牌新香水及檸檬牆裝置，閨蜜們可感受活力清爽的香氣；屆時上載照片到Instagram或facebook，加上指定標籤，更可免費獲取香水體驗裝。

LANVIN Dolce Vita in Capri下午茶

供應期：即日至9月8日

供應時間：下午3時至6時（逢周一休息）

價錢：兩位$380（另收加一服務費）

地址：灣仔秀華坊1號地舖Jouer咖啡店

查詢電話：2528 6577

網站：jouer.hk

（資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準）

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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