素食／無肉食品≠全素！素食產品標示各地不同？素肉存放注意？消委會話你知

國際素食聯盟及台灣《包裝食品宣稱為素食之標示規定》對主要素食種類的定義（明報製圖）

市面不少食物包裝印有「素食」或「無肉食品」（meatless）等字樣，但消委會表示，香港現時沒有關於素食產品的定義，上述食物未必屬全素食品。（資料圖片／明報製圖）

消費者委員會（消委會）公布預先包裝素肉測試結果，發現有樣本檢出動物基因，另有標示「奶素」的樣本檢出雞蛋成分，有機會誤導消費者。其實市面不少食物包裝印有「素食」或「無肉食品」（meatless）等字樣，但消委會表示，香港現時沒有關於素食產品的定義，上述食物未必屬全素食品，建議參考國際素食聯盟及台灣《包裝食品宣稱為素食之標示規定》對主要素食種類的定義，以及英國素食協會的商標標示條件，以分辨素食產品。

國際素食聯盟（International Vegetarian Union）

‧素食產品主要分為全素／純素（vegan）、奶素（lacto）、蛋奶素（ovo-lacto）。

1. 全素／純素：只食用植物性來源食物，不會食用任何動物產品，包括動物的肉類、家禽、魚、海鮮、雞蛋、奶製品、蜂蜜。

2. 奶素：食用植物性來源食物和奶製品。

3. 蛋奶素：食用植物性來源食物，亦會吃雞蛋和奶製品。

台灣《包裝食品宣稱為素食之標示規定》

‧凡在食物製造過程中，有動物被犧牲或添加動物性來源成分，皆屬葷食。

‧素食產品標示分為5類：全素／純素、蛋素（ovo）、奶素、奶蛋素、植物五辛素。產品名稱或商標若附有「素」字，須依規定標示屬於哪種素食種類。聲稱為素食的產品不可檢驗出含動物基因或奶蛋以外的動物性來源成分，以及不可作不實標示、宣傳或廣告。

1. 全素／純素：只食用不含奶蛋、五辛（葱、蒜、韭、薤菜及興蕖）的純植物性食品。

2. 蛋素：食用全素或純素（不含植物五辛）及蛋製品。

3. 奶素：食用全素或純素（不含植物五辛）及奶製品。

4. 蛋奶素：食用全素或純素（不含植物五辛）及奶蛋製品。

5. 植物五辛素：食用植物性食物，但可含五辛或奶蛋。植物五辛包括葱（如青葱、紅葱、革葱、慈葱、蘭葱）、蒜（如大蒜、蒜苗）、韭（如韭菜、韭黃、韭菜花）、蕎（即蕗蕎或薤菜）及興渠（即洋葱）。

英國素食協會（The Vegetarian Society UK）商標標示條件

‧純素食商標（Approved vegan trademark）：不含動物源性成分、生產過程中沒有交叉污染、沒有基因改造、未進行或委託進行動物試驗。

‧素食商標（Approved vegetarian trademark）：不含任何因屠宰而產生的成分、僅使用散養雞蛋、生產過程中沒有交叉污染、沒有基因改造、未進行或委託進行動物試驗。

素肉存放貼士

‧素肉一般為冷凍食品，應存放在-18°C環境；

‧食用前宜解凍，放進雪櫃4°C解凍的食物，保質期一般是1-2日；以微波爐解凍的食物，應立即食用；

‧留意解凍後的存放限期，宜盡快食用完畢。

資料來源：消委會第514期《選擇》月刊

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文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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