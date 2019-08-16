水果時間表篇1：早午晚食咩水果？營養師教路：朝早食蘋果易消化·睡前食蕉助好眠

【水果時間表】晚上感肚餓或睡眠質素欠佳時，可吃香蕉，有助安眠及安神。（資料圖片）

【水果時間表】早上建議吃易消化的水果，如牛油果。（資料圖片）

水果營養豐富，有益健康，原來不同時間適合進食不同的水果。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆接受明報網站訪問，分享水果時間表。

早午晚食水果貼士

早餐

✓腸胃經過一整晚休息，早上建議吃易消化的水果

【例如】1條皇帝蕉、半條香蕉、1個蘋果、半個牛油果 或 1個梨

✓建議在早餐以一款水果配含澱粉質的食物，有助早餐營養均衡

×早餐避免吃酸味或高纖維水果

×不宜只吃水果當早餐，因水果果糖高，但欠缺蛋白質，無助延長飽肚感

午餐前

✓建議在午餐前約15至30分鐘食水果

✓宜吃高纖維水果，可穩定血糖，提升飽肚感，有助控制後續午餐食慾

【例如】1個火龍果、1個橙、1個連皮蘋果 或 3粒西梅等

午餐後

✓建議午餐後約1小時食水果

✓午餐後應選擇有助消化、低糖、酸味、高酵素水果，因為飯後血糖上升，再吃含果糖的水果會令身體整體血糖上升。

【例如】2至3片菠蘿、半個木瓜、半個西柚、1個奇異果或1杯檸檬水等（李杏榆提醒，尤其是熱檸檬水，檸檬稍「篤」後便應取走，減少攝入檸檬表面的食用除蟲劑）

下午

✓容易開始感到疲倦，如三點三下午茶時間，宜吃含豐富維他命C的水果，有助抗氧化、令人不易感疲倦，亦可吃酸味水果幫助提神。

【例如】8粒士多啤梨、14粒車厘子 或 1杯藍莓

晚上

✓褪黑激素是睡眠荷爾蒙，不足會影響睡眠或致失眠，香蕉含天然色胺酸，可以轉化為血清素，刺激身體製造褪黑激素，有助安眠，因此晚上若感肚餓或睡眠質素欠佳可吃香蕉

✓香蕉宜睡前1至2小時進食，有助安眠及安神

×滿佈梅花點的香蕉糖分較高，不宜在晚上進食

×晚上避免進食高糖分的水果，如龍眼、荔枝、蜜瓜、哈密瓜、西瓜、芒果

×晚上避免進食難消化的水果，如奇異果、柚子

【提提你】李杏榆特別提醒，每日毋須跟足水果時間表食勻全日水果，宜跟隨衛生署的健康飲食建議「日日2+3」，即每人每日進食2份水果、3份蔬菜。

文：黃廷希

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