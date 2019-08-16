水果時間表篇1：早午晚食咩水果？營養師教路：朝早食蘋果易消化·睡前食蕉助好眠
文章日期：2019年08月16日
水果營養豐富，有益健康，原來不同時間適合進食不同的水果。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆接受明報網站訪問，分享水果時間表。
早午晚食水果貼士
早餐
✓腸胃經過一整晚休息，早上建議吃易消化的水果
【例如】1條皇帝蕉、半條香蕉、1個蘋果、半個牛油果 或 1個梨
✓建議在早餐以一款水果配含澱粉質的食物，有助早餐營養均衡
×早餐避免吃酸味或高纖維水果
×不宜只吃水果當早餐，因水果果糖高，但欠缺蛋白質，無助延長飽肚感
午餐前
✓建議在午餐前約15至30分鐘食水果
✓宜吃高纖維水果，可穩定血糖，提升飽肚感，有助控制後續午餐食慾
【例如】1個火龍果、1個橙、1個連皮蘋果 或 3粒西梅等
午餐後
✓建議午餐後約1小時食水果
✓午餐後應選擇有助消化、低糖、酸味、高酵素水果，因為飯後血糖上升，再吃含果糖的水果會令身體整體血糖上升。
【例如】2至3片菠蘿、半個木瓜、半個西柚、1個奇異果或1杯檸檬水等（李杏榆提醒，尤其是熱檸檬水，檸檬稍「篤」後便應取走，減少攝入檸檬表面的食用除蟲劑）
下午
✓容易開始感到疲倦，如三點三下午茶時間，宜吃含豐富維他命C的水果，有助抗氧化、令人不易感疲倦，亦可吃酸味水果幫助提神。
晚上
✓褪黑激素是睡眠荷爾蒙，不足會影響睡眠或致失眠，香蕉含天然色胺酸，可以轉化為血清素，刺激身體製造褪黑激素，有助安眠，因此晚上若感肚餓或睡眠質素欠佳可吃香蕉
✓香蕉宜睡前1至2小時進食，有助安眠及安神
×滿佈梅花點的香蕉糖分較高，不宜在晚上進食
×晚上避免進食高糖分的水果，如龍眼、荔枝、蜜瓜、哈密瓜、西瓜、芒果
×晚上避免進食難消化的水果，如奇異果、柚子
【提提你】李杏榆特別提醒，每日毋須跟足水果時間表食勻全日水果，宜跟隨衛生署的健康飲食建議「日日2+3」，即每人每日進食2份水果、3份蔬菜。
文：黃廷希
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