水果時間表篇3：食水果有最佳時間？營養師提醒：水果勿當正餐
文章日期：2019年08月19日
早午晚吃不同水果，可達至不同功效，但香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆提醒，毋須跟足水果時間表食勻全日水果，應跟隨衛生署的健康飲食建議「日日2+3」，即每人每日宜進食2份水果、3份蔬菜。李杏榆建議，最好在早餐或餐前食水果，但不應以水果當作正餐。
水果愈早食愈好
水果富營養，亦含果糖，李杏榆指出，若依照水果時間表食勻全日的水果，果糖及卡路里都有機會超標，因此只需抽吃幾款水果，而且愈早食愈好，建議食水果的最佳時間是早餐或餐前，有助增加飽肚感及控制後續食慾。
水果當正餐損健康
水果健康，但不宜作為正餐！李杏榆解釋，肚餓時吃水果會令血糖快速上升，引申出短期及長期問題，「短期問題是唔襟飽，很快又想吃東西，有機會未能完全消耗；長期則有機會致胖及出現糖尿病」。
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