化妝品護膚品放雪櫃延長保質期？開封後可存放多久？化妝師解迷思

化妝師表示，化妝護膚品包裝上一般印有一個「打開蓋子」的圖案，標示着6M、9M、12M等字樣，代表產品開封後可使用的月數期限。（明報記者攝）

化妝品、護膚品開封後可以存放多久？化妝品、護膚品放雪櫃可延長保質期？化妝師Janice Lam接受明報網站訪問，解答關於化妝品保存的迷思。

問：化妝品及護膚品開封後的使用期限，會否因產品類型有別？

化妝師Janice：化妝護膚品包裝上一般會印有一個「打開蓋子」的圖案，標示着6M、9M、12M等字樣，展示「開蓋後保質期」，代表產品開封後可使用的月數期限，如9M即是打開後9個月內可使用，最好以此為使用期限準則。

參考建議期限 留意有否變質

有指睫毛膏可存放3個月、粉底液6個月等，其實沒有特定指明哪類產品可以保存多久，反而應留意產品有否變質，例如已開封產品出現異味、油水分離或與一般產品有異，那麼即使產品尚未到建議保存期限，也不應再使用。

另外，坊間稱在產品混入物料可令其「起死回生」，如「在結塊或過乾的睫毛膏加人工淚水」，但此舉有機會滋生細菌或增加敏感發炎機會，因此不應盲目跟隨坊間意見。

問：化妝品及護膚品放雪櫃延長保質期？

化妝師Janice：化妝品及護膚品一般放在室溫即可，並須避開陽光曝曬，以免產品變質。至於需否放雪櫃，便應視乎情況，例如部分產品本身有冷藏需要、部分面膜或toner要凍敷、需以冷凍效果達至收毛孔作用、不含防腐劑的自家製面膜等。化妝護膚品本身有其穩定性，不宜全都放入雪櫃。

編輯：Janice Hui yhhui@mingpao.com

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