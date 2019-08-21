番茄篇5·營養師食譜：車厘茄帶子意粉
文章日期：2019年08月21日
番茄煮意粉，美味又健康。註冊營養師黃穎琳分享車厘茄帶子意粉食譜，大家不妨試試！
車厘茄帶子意粉
材料（1至2人分量）：
車厘茄 1盒（15至20粒，可以1個中型大小的番茄代替）
帶子 8粒
意粉（乾） 約120克
茄汁 3湯匙
蒜蓉 1茶匙
鹽 1茶匙
油 少許
香草 適量（按個人喜好）
製法：
1. 煮滾水，加少許油，放入意粉煮至八成熟後撈起；再留1杯（約100毫升）煮意粉的水，備用。
2. 帶子解凍，車厘茄切半（番茄可切成小粒）。
3. 將蒜蓉爆香，加入帶子，炒至轉色。
4. 放入意粉、茄汁、香草、鹽及煮意粉的水，拌勻後焗約2分鐘。
5. 加入車厘茄炒勻，煮至意粉全熟，即成。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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