韓國旅遊：釜山玩樂新景點！Running Man體驗館·米田共和國

【釜山2景點】米田共和國以便便為主題，設不同拍照區、模擬消化腸道的密室逃脫遊戲等，參觀者可以一邊玩一邊學習關於腸道和便便的知識。（www.playpoop.com網站圖片）

【釜山2景點】Running Man體驗館以「Running Man Ep.2奔跑Go！累積GO！」為主題，設有投籃、百米短跑和記憶音階等遊戲關卡。（runningman_ep.2 instagram截圖）

韓國釜山設有甘川文化村及海上散步路等著名景點，Running Man體驗館及米田共和國亦在上月開幕，大家去釜山旅遊時不妨記在行程！

釜山2景點

‧Running Man體驗館

Running Man體驗館以「Running Man Ep.2奔跑Go！累積GO！」為主題，設有投籃、百米短跑和記憶音階等遊戲關卡，更備有韓國綜藝節目《Running Man》中出現過的英國Wing Walking遊戲。

開放時間：上午10時至晚上8時（最後入場時間為晚上7時）

地址：釜山鎮區釜田二洞中央大路672號Samjung Tower 10樓

票價：16,000韓圜（約104港元）[優惠詳情]

網址：www.runningman2-cht.com

‧米田共和國

米田共和國位於Running Man體驗館旁邊，以便便為主題，內設不同拍照區、模擬消化腸道的密室逃脫遊戲等，參觀者可以一邊玩一邊學習關於腸道和便便的知識。

開放時間：上午10時至晚上8時（最後入場時間為晚上7時）

地址：釜山鎮區釜田二洞中央大路672號Samjung Tower 10樓

票價：9000韓圜（約59港元）[優惠詳情]

網址：www.playpoop.com

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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