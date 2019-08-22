OL閨蜜下午茶之選：士多啤梨鮮果下午茶@香港美利酒店
文章日期：2019年08月22日
士多啤梨香甜美味，香港美利酒店Garden Lounge即日至9月24日推出「士多啤梨鮮果下午茶」，備有以士多啤梨為主題的美食，精選鹹甜美點包括士多啤梨西班牙凍湯、鵝肝及核桃肉醬批、美利龍蝦卷、綠茶士多啤梨蛋糕、白桃士多啤梨慕絲蛋糕等。
士多啤梨鮮果下午茶
供應期：即日至9月24日
供應時間：下午2時30分至6時30分（周一至六）、下午4時至6時30分（周日）
價錢：兩位$640（另收加一服務費，資料及價錢以餐廳公布為準）
地址：中環紅棉路22號香港美利酒店花園樓層Garden Lounge
查詢電話︰3141 8888
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）
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