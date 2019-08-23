OL閨蜜下午茶之選：Godiva朱古力下午茶@唯港薈Green　兩小時任食Godiva軟雪糕　送果仁朱古力

【Godiva朱古力下午茶@尖沙嘴唯港薈】Godiva朱古力下午茶可享兩小時任食Godiva黑朱古力軟雪糕，以及獲贈一杯自選限定口味的Godiva杯裝朱古力雪糕。（圖片由相關機構提供）

【Godiva朱古力下午茶@尖沙嘴唯港薈】甜點備有朱古力手提包、朱古力雜莓忌廉杯、榛子黑朱古力棒棒糖、金箔松露朱古力及雲呢拿朱古力玫瑰。（圖片由相關機構提供）

朱古力迷注意！9月1日至10月31日，尖沙嘴唯港薈（Hotel ICON）大堂餐廳GREEN將與比利時朱古力品牌Godiva推出「Godiva朱古力下午茶」，備有多款精美鹹甜點及英式傳統鬆餅配奶油忌廉及果醬。甜點有朱古力手提包、朱古力雜莓忌廉杯、榛子黑朱古力棒棒糖、金箔松露朱古力及雲呢拿朱古力玫瑰；鹹點則有朱古力青胡椒鵝肝、辣肉腸多士、西班牙火腿伴蜜瓜和野生火箭菜、三文魚粒配香草醬及法式鄉村肉批伴紅桑子沙律。隨餐可配自家製檸檬汁、即磨咖啡或茶。

凡惠顧Godiva朱古力下午茶，可享兩小時任食Godiva黑朱古力軟雪糕，以及獲贈1杯自選限定口味的Godiva杯裝朱古力雪糕和Godiva果仁朱古力小禮品1份。

Godiva朱古力下午茶@唯港薈Green

供應期：9月1日至10月31日

供應時間：（首輪）下午3時至5時、（次輪）下午5時至晚上7時

價錢：一位$318、兩位$588（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴科學館道17號唯港薈Hotel ICON地下GREEN

查詢電話︰3400 1300

網上預訂︰dining.hotel-icon.com

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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