OL閨蜜下午茶之選：Godiva朱古力下午茶@唯港薈Green 兩小時任食Godiva軟雪糕 送果仁朱古力
文章日期：2019年08月23日
朱古力迷注意！9月1日至10月31日，尖沙嘴唯港薈（Hotel ICON）大堂餐廳GREEN將與比利時朱古力品牌Godiva推出「Godiva朱古力下午茶」，備有多款精美鹹甜點及英式傳統鬆餅配奶油忌廉及果醬。甜點有朱古力手提包、朱古力雜莓忌廉杯、榛子黑朱古力棒棒糖、金箔松露朱古力及雲呢拿朱古力玫瑰；鹹點則有朱古力青胡椒鵝肝、辣肉腸多士、西班牙火腿伴蜜瓜和野生火箭菜、三文魚粒配香草醬及法式鄉村肉批伴紅桑子沙律。隨餐可配自家製檸檬汁、即磨咖啡或茶。
凡惠顧Godiva朱古力下午茶，可享兩小時任食Godiva黑朱古力軟雪糕，以及獲贈1杯自選限定口味的Godiva杯裝朱古力雪糕和Godiva果仁朱古力小禮品1份。
Godiva朱古力下午茶@唯港薈Green
供應期：9月1日至10月31日
供應時間：（首輪）下午3時至5時、（次輪）下午5時至晚上7時
價錢：一位$318、兩位$588（另收加一服務費）
地址：尖沙嘴科學館道17號唯港薈Hotel ICON地下GREEN
查詢電話︰3400 1300
註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
‧LANVIN香水主題下午茶@灣仔 香氛故事館食Tea兼試香水
‧仲夏北海道下午茶＠帝京Lion Rock x HABA無添加主義
‧麗思卡爾頓酒店 x Giuseppe Zanotti下午茶
更多【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm