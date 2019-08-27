第一夫人時尚：G7峰會紅裙Look！法國布麗吉特搶鏡·美國梅拉尼婭優雅

【G7峰會·第一夫人時尚】2019年8月24日，法國總統馬克龍（右二）及夫人布麗吉特（右一）迎接美國總統特朗普（左二）及夫人梅拉尼婭（左一）。（Melania Trump Twitter圖片）

【G7峰會·第一夫人時尚】2019年8月24日，G7峰會在法國比亞里茨舉行。法國總統馬克龍（右）及夫人布麗吉特（左）迎接德國總理默克爾（中）。（法新社）

【G7峰會·第一夫人時尚】2019年8月24日，法國總統馬克龍（右二）及夫人布麗吉特（右一）迎接歐洲理事會主席圖斯克（左一）及夫人Malgorzata Tusk（左二）。（法新社）

【G7峰會·第一夫人時尚】2019年8月26日，（左起）日本首相夫人安倍昭惠、歐洲理事會主席圖斯克的夫人Malgorzata Tusk、法國第一夫人布麗吉特和美國第一夫人梅拉尼婭參觀衝浪課堂。（法新社）

【G7峰會·第一夫人時尚】2019年8月24日，G7峰會在法國比亞里茨舉行。法國總統馬克龍（右二）及夫人布麗吉特（右一）迎接日本首相安倍晉三（左二）和夫人安倍昭惠（左一）。（法新社）

【G7峰會·第一夫人時尚】2019年8月24日，法國總統馬克龍（右二）及夫人布麗吉特（右一）迎接美國總統特朗普（左二）及夫人梅拉尼婭（左一）。（法新社）

【G7峰會·第一夫人時尚】2019年8月25日，法國第一夫人布麗吉特（左）以紅色露肩短裙示人，造型亮眼搶鏡，成為焦點。美國第一夫人梅拉尼婭（右）穿上白色無袖長裙配白色平底鞋，淡雅得體。（法新社）

【G7峰會·第一夫人時尚】2019年8月26日，（左起）世界銀行行長馬爾帕斯的妻子Adele Malpass、美國第一夫人梅拉尼婭、澳洲總理莫里森的妻子Jenny Morrison、法國第一夫人布麗吉特、智利總統夫人蒙特斯、歐洲理事會主席圖斯克的妻子Malgorzata Tusk和日本首相夫人安倍昭惠。（法新社）

【G7峰會·第一夫人時尚】2019年8月25日，（左起）美國第一夫人梅拉尼婭、美國總統特朗普、法國第一夫人布麗吉特、法國總統馬克龍、智利總統皮涅拉及夫人蒙特斯。梅拉尼婭穿着紅色束腰長裙，高貴優雅；布麗吉特則換上白色底配閃爍銀色印花短裙，華麗奪目。（法新社）

【G7峰會·第一夫人時尚】2019年8月25日，（左起）日本首相夫人安倍昭惠、歐洲理事會主席圖斯克的妻子Malgorzata Tusk、澳洲總理莫里森的妻子Jenny Morrison、法國總統夫人布麗吉特、智利總統夫人蒙特斯、世銀行長馬爾帕斯的妻子Adele Malpass和美國總統夫人梅拉尼婭。（法新社）

【G7峰會·第一夫人時尚】2019年8月24日，法國總統馬克龍（右二）及夫人布麗吉特（右一）迎接美國總統特朗普（左二）及夫人梅拉尼婭（左一）。布麗吉特穿上裸色系連身裙配金邊啡色「斗零踭」高跟鞋；梅拉尼婭以相近裸色系無袖連身裙配銀色「斗零踭」高跟鞋亮相。（法新社）

七國集團（G7）峰會於8月24至26日在法國比亞里茨舉行，各國領袖及歐盟代表皆攜眷出席，當中法國第一夫人布麗吉特（右圖左）和美國第一夫人梅拉尼婭（右圖右）的時尚造型成為大眾焦點。（法新社）

G7（七國集團）峰會一連三日（8月24至26日）在法國舉行，多國領袖及歐盟代表攜眷出席，第一夫人衣著各具特色；其中「東道主」法國第一夫人布麗吉特與美國第一夫人梅拉尼婭的時尚造型成為焦點。

8月24日峰會第一天，法國總統馬克龍及夫人布麗吉特迎接各國領袖及歐盟代表，布麗吉特穿上裸色系連身裙配金邊啡色「斗零踭」高跟鞋，簡約大方。美國第一夫人梅拉尼婭以淺色無袖連身裙配銀色「斗零踭」高跟鞋亮相，裙子中間的打褶剪裁加上銀鏈腰帶點綴，為造型增添時尚感。

8月25日，布麗吉特以紅色露肩短裙示人，與各國領袖及代表的夫人出席巴斯克文化的參觀活動，造型搶鏡。梅拉尼婭穿上白色無袖長裙配白色平底鞋，淡雅得體。晚上各國領袖及歐盟代表拍攝合照，布麗吉特換上白色底配閃爍銀色印花短裙，以白色為主色、銀色鞋頭的高跟鞋襯托整體造型，高貴華麗。梅拉尼婭則穿着紅色長裙，造型奪目。

8月26日峰會最後一天，布麗吉特穿上卡其色短裙，到沙灘參觀衝浪課堂，造型幹練時尚。梅拉尼婭則以花邊背心長裙示人，長裙上身為純白色暗花，下身採用黑色波浪印花設計，時尚又帶出休閒感。

（綜合）

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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