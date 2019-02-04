涼茶篇1：雞骨草·夏枯草·銀菊露·五花茶·葛菜水各有功效　中醫提醒：無熱症飲用或致脾胃虛

涼茶有清熱作用，中醫提醒，如果身體已無熱症但繼續飲用涼茶，會減弱正氣，有機會導致脾胃虛弱、氣虛、陽虛等情況。（資料圖片）

雞骨草清熱解毒、利濕退黃、疏肝止痛，適合因肝膽濕熱而出現目赤、眼痛、頭痛、脅肋不適、胃部脹痛、黃疸等徵狀的人。（資料圖片）

涼茶清熱，不少人感覺熱氣上火時，都會飲杯涼茶。中醫分享雞骨草、夏枯草、銀菊露、五花茶、葛菜水的功效及宜忌。（資料圖片／明報製圖）

涼茶清熱，不少人感覺熱氣上火時，都會飲杯涼茶。市面上常見的涼茶如雞骨草、夏枯草、銀菊露等，有什麼分別？註冊中醫師鄭智仁接受明報網站訪問，逐一介紹雞骨草、夏枯草、銀菊露、五花茶、葛菜水的功效及宜忌，他提醒，這5款涼茶有清熱作用，如果身體已無熱症但繼續飲用，會減弱正氣，有機會導致脾胃虛弱、氣虛、陽虛等情況。

雞骨草

功效：雞骨草性涼，味甘、微苦，有清熱解毒、利濕退黃、疏肝止痛等作用。

宜：適合因肝膽濕熱而出現目赤、眼痛、頭痛、脅肋不舒、胃部脹痛、黃疸等徵狀的人。

夏枯草

功效：夏枯草性寒，味苦、辛，有清火明目、散結消腫等作用。

宜：適合因肝火上炎導致目赤、頭痛、眩暈、口苦、口臭、乳癰腫痛（指乳房紅腫疼痛，乳汁排出不暢以致結膿成癰）等的人。

銀菊露

功效：由金銀花和菊花製成。金銀花性寒，味甘，清熱解毒、涼散風熱。菊花性微寒，味甘、苦，有散風清熱、平肝明目等作用。

宜：多用於患有肝熱目赤、頭痛、眩暈，風熱感冒，熱毒瘡腫等的人。

五花茶

功效：由金銀花、菊花、槐花、木棉花和雞蛋花製成。金銀花性寒，味甘，有清熱解毒、涼散風熱等作用。菊花性微寒，味甘、苦，散風清熱、平肝明目。槐花性微寒，味苦，有涼血止血、清肝瀉火等作用。木棉花性涼，味甘，清熱利濕、解毒止血。雞蛋花性涼，味甘，有清熱解毒、利濕止咳等作用。

宜：適合出現肝熱目赤、頭痛、眩暈等徵狀的人，以及因濕熱導致泄瀉、消化不良、小兒疳積等病症的人。

葛菜水

功效：主要成分為塘葛菜。塘葛菜性涼，味甘、淡，有清熱解毒、鎮咳利尿等作用。

宜：適合出現感冒發熱、咽喉腫痛、肺熱咳嗽等徵狀的人。

【提提你】什麼人不宜飲？

鄭智仁提醒，脾胃虛弱、風寒感冒、虛寒體質、食少泄瀉的人，以及大病、久病患者不宜飲用涼茶；女士在行經、懷孕期間慎飲涼茶。他補充，涼茶一般較適合在夏天飲用，但也要按體質而定。如有疑問，應諮詢註冊中醫或家庭醫生。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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‧涼茶飲用(1)：宜早晨空腹服用 滋補藥：高麗參·紅參·當歸

‧涼茶飲用(2)：宜飯後半至1小時服用 寒涼藥：廿四味·五花茶·夏桑菊·雞骨草

‧涼茶飲用(3)：宜睡前半至1小時服用 安神藥：琥珀·珍珠母·牡蠣

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