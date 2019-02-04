涼茶篇2：酸梅湯生津消滯·竹蔗茅根水和胃清熱·火麻仁潤腸通便！涼茶飲用宜忌 中醫話你知

竹蔗茅根水由竹蔗和茅根製成，和胃寬隔、清熱利尿。（資料圖片）

酸梅湯由烏梅、山楂和桂花製成，有生津消食、健胃等作用。（資料圖片）

酸梅湯、竹蔗水和火麻仁各有功效和宜忌。（資料圖片／明報製圖）

酸梅湯、竹蔗茅根水等涼茶，有清熱生津的作用，是不少人打邊爐、吃火鍋的首選。酸梅湯、竹蔗水及火麻仁的功效和宜忌，註冊中醫師鄭智仁話你知。

酸梅湯

功效：由烏梅、山楂和桂花製成。烏梅性平，味酸、澀，斂肺澀腸、生津安蛔。山楂性微溫，味酸、甘，消食健胃、行氣散瘀。桂花有化痰、止咳及散瘀等作用。

宜：多用於出現久痢滑腸、虛熱消渴、肉食積滯、胃脘脹滿、瀉痢腹痛、瘀血經閉等徵狀的人。

忌：咳嗽初起、氣虛便溏、脾胃虛弱、空腹、瘧痢初起、大病、久病者等不宜飲用；女士行經或懷孕期間慎服。

竹蔗茅根水

功效：由竹蔗和茅根製成。竹蔗性平，味甘。有除熱止渴，和胃寬隔，行水等作用。茅根性寒，味甘，涼血止血、清熱利尿。

宜：適合出現肺燥咳嗽、咽喉腫痛、發熱口乾、心胸煩熱、水腫、小便澀痛等徵狀的人。

忌：脾胃虛寒、胃寒嘔吐、大小便多而不渴、空腹、大病、久病者，以及女士行經或懷孕期間慎服。

火麻仁

功效：火麻仁性平，味甘，有潤腸通便等作用。

宜：適合血虛津虧，腸燥便秘者。

忌：腸滑、脾胃虛弱、大病、久病者、女士帶下多慎飲。

鄭智仁補充，涼茶一般較適合在夏天飲用，但也要按體質而定。如有疑問，應諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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‧涼茶飲用(1)：宜早晨空腹服用 滋補藥：高麗參·紅參·當歸

‧涼茶飲用(2)：宜飯後半至1小時服用 寒涼藥：廿四味·五花茶·夏桑菊·雞骨草

‧涼茶飲用(3)：宜睡前半至1小時服用 安神藥：琥珀·珍珠母·牡蠣

‧食譜：竹蔗茅根雪梨水 清熱消暑·生津解渴

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