涼茶篇2：酸梅湯生津消滯·竹蔗茅根水和胃清熱·火麻仁潤腸通便！涼茶飲用宜忌 中醫話你知
文章日期：2019年08月29日
酸梅湯、竹蔗茅根水等涼茶，有清熱生津的作用，是不少人打邊爐、吃火鍋的首選。酸梅湯、竹蔗水及火麻仁的功效和宜忌，註冊中醫師鄭智仁話你知。
酸梅湯
功效：由烏梅、山楂和桂花製成。烏梅性平，味酸、澀，斂肺澀腸、生津安蛔。山楂性微溫，味酸、甘，消食健胃、行氣散瘀。桂花有化痰、止咳及散瘀等作用。
宜：多用於出現久痢滑腸、虛熱消渴、肉食積滯、胃脘脹滿、瀉痢腹痛、瘀血經閉等徵狀的人。
忌：咳嗽初起、氣虛便溏、脾胃虛弱、空腹、瘧痢初起、大病、久病者等不宜飲用；女士行經或懷孕期間慎服。
竹蔗茅根水
功效：由竹蔗和茅根製成。竹蔗性平，味甘。有除熱止渴，和胃寬隔，行水等作用。茅根性寒，味甘，涼血止血、清熱利尿。
宜：適合出現肺燥咳嗽、咽喉腫痛、發熱口乾、心胸煩熱、水腫、小便澀痛等徵狀的人。
忌：脾胃虛寒、胃寒嘔吐、大小便多而不渴、空腹、大病、久病者，以及女士行經或懷孕期間慎服。
火麻仁
功效：火麻仁性平，味甘，有潤腸通便等作用。
宜：適合血虛津虧，腸燥便秘者。
忌：腸滑、脾胃虛弱、大病、久病者、女士帶下多慎飲。
鄭智仁補充，涼茶一般較適合在夏天飲用，但也要按體質而定。如有疑問，應諮詢註冊中醫師或家庭醫生。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
‧雞骨草·夏枯草·銀菊露·五花茶·葛菜水各有功效 中醫提醒：無熱症飲用或致脾胃虛
‧涼茶飲用(1)：宜早晨空腹服用 滋補藥：高麗參·紅參·當歸
‧涼茶飲用(2)：宜飯後半至1小時服用 寒涼藥：廿四味·五花茶·夏桑菊·雞骨草
‧涼茶飲用(3)：宜睡前半至1小時服用 安神藥：琥珀·珍珠母·牡蠣
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