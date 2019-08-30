台灣旅遊：美少女的美術史@台北　賞奈良美智·手塚治虫·鈴木春信「少女」作品

「美少女的美術史」展覽展出逾60名藝術家之作，包括奈良美智1994年作品《Last Right》（05）。（圖片由相關機構提供）

「美少女的美術史」展覽於8月24日至11月24日在MoNTUE北師美術館舉行。（圖片由相關機構提供）

「美少女的美術史」展覽於8月24日至11月24日在台北MoNTUE北師美術館舉行。（圖片由相關機構提供／MoNTUE北師美術館facebook圖片）

美少女（日語bishojo），隱含人類對「美」的意識與慾望。「美少女的美術史」展覽即日起至11月24日在台北MoNTUE北師美術館舉行，是由浮世繪、洋畫、日本畫、漫畫、雕塑與新媒體藝術交織而生的敘事空間，讓參觀者穿梭於各個時代的夢幻想像，直視「少女」的生命狀態，探索社會對「美」的追求。

展覽以圖像文化研究為起點，反映生活史與審美價值發展，展出鈴木春信、鏑木清方、奈良美智、手塚治虫、丸尾末廣、高橋真琴等逾60名藝術家之作，透過動漫人物作為形象符碼，了解多方面的「少女」形象，帶領大家探究流行文化與傳統藝術的承襲及表裏關係。

美少女的美術史

日期：即日至11月24日

時間：

周二至周四、周日 早上10時至下午6時

周五、周六 早上10時至晚上9時

地址：台北市大安區和平東路二段134號 MoNTUE北師美術館

票價及優惠

facebook：MoNTUE北師美術館

編輯：Janice Hui yhhui@mingpao.com

‧貓‧美術館@台北

‧金田一少年事件簿展覽@台北

‧One Piece動畫20周年紀念特展@台北

‧金庸武俠展@台北華山

‧名偵探柯南科學搜查展@台北

‧玩具解剖展@台北華山

更多【台灣旅遊】：link.mingpao.com/49512.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm