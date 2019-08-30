OL閨蜜下午茶之選：夏之蜜語下午茶@中環·石板街酒店 送Guerlain禮品包
文章日期：2019年08月30日
中環·石板街酒店意大利餐廳Gradini聯乘法國嬌蘭（Guerlain），即日至10月31日推出「夏の蜜語下午茶」 ，下午茶美點以品牌蜂皇系列為創作靈感，為夏日注入甜意。鹹點包括配搭黑松露蜜糖及無花果的「36個月San Daniele火腿」、野菌酥皮盒、素炸蟹餅，以及迷你和牛漢堡包配蜜糖芥末蛋黃醬；甜點則備有蜜糖朱古力慕絲、蜜糖啫喱、法式泡芙及薑汁意大利雪糕。隨餐可配illy意大利咖啡或Tea WG原片茶葉泡茶。
凡惠顧下午茶可獲贈法國嬌蘭「殿級蜂皇」禮品包乙份（包括控油日霜3ml、防曬修護霜3ml、黑蜂蜜集修護霜3ml、活肌精華爽膚水15ml及手部護理服務／數碼香水諮詢服務禮物卡，價值484元），數量有限，送完即止。
夏の蜜語下午茶
供應期：即日至10月31日
供應時間：下午3時至5時30分
價錢：每位$238（另收加一服務費）
地址：中環皇后道中74號酒店大堂樓層Gradini餐廳（酒店正門：士丹利街21號）
查詢電話：2308 3088
註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準
整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com （圖片由相關機構提供）
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