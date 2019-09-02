蓮子篇2：蓮子益腎健脾止瀉 中醫提醒：食過量或致便秘皮膚敏感
文章日期：2019年09月02日
蓮子常用於煲湯水、糖水，或加入甜品，蓮子有何益處？註冊中醫師鄭智仁表示，蓮子性平，味甘、澀，歸脾、腎、心經。蓮子是荷花的種子，含有鉀、鈣、磷等豐富礦物質及維他命B1，營養豐富。
蓮子有何益處？
益腎‧降火·健脾止瀉
蓮子有益腎固精、健脾止瀉、養心降火、澀精止帶等療效，多用於腎虛遺精、久瀉、帶下、虛煩、心悸、失眠、脾虛等情況。蓮子中的生物鹼對腸道有解痙作用，有助緩解腹瀉。
食蓮子有上限？
蓮子食過量或致皮膚敏感
鄭智仁表示，蓮子性質較平和，每日一般可食30至50克，用於中藥處方的用量通常為6至15克，適合有輕度失眠、久瀉的人進食。雖然未有研究清晰說明每日食蓮子的上限，但過量食蓮子有機會導致不良作用，如皮膚敏感、便秘、腹脹、胰島素水平飈升等。
蓮子勿與柿子柿餅同吃
有腹脹問題、大便燥結的人不宜吃蓮子。蓮子亦不能與柿子和柿餅一同進食，否則會加重便秘。
註：各人體質不同，進食前應先諮詢註冊中醫師或家庭醫生。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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