歐美風Cut Crease眼妝4步驟！化妝師教路：眼窩線與眼影要分明·貼假睫毛更立體

Cut crease眼妝（假眼窩眼妝）在歐美大受歡迎，化妝師分享cut crease眼妝步驟及注意事項。（圖片由MAKE UP FOR EVER提供／明報製圖）

Cut crease眼妝（假眼窩眼妝）在歐美大受歡迎，韓國女團Blackpink成員Jennie亦在演唱會上以cut crease眼妝登場，華麗而富個性。香港靚女們擔心cut crease眼妝難carry？化妝師Janice Lam及Joman Beauty Salon化妝師Katrina分別接受明報網站訪問，分享cut crease眼妝步驟及注意事項。

Cut crease眼妝4步驟

1. 用眉筆沿眼窩輕畫眼窩線，作草稿之用，雙眼的眼窩線宜對稱。

2. 用眼線筆慢慢加深眼窩線。

3. 眼窩線上塗眼影，以眼影掃均勻blend開。

4. 眼窩線下塗淺色眼影作提亮效果及加強立體感。Janice建議用黏性質地的眼影（液體狀或creamy狀）可令妝效更顯色；如用粉狀眼影，則宜先塗抹眼部底霜打底。

Cut crease眼妝3注意事項

‧亞洲人眼部輪廓較淺，眼窩線跟線下的眼影要畫得分明，避免眼妝對比不明顯或看似污糟的情況。

‧Cut crease眼妝效果誇張，宜貼上假睫毛及畫粗眼線營造立體感。畫眼線時可用眼線液勾勒明確線條，眼尾位置上揚，提升嫵媚感。

‧部分人化cut crease眼妝時會印上遮瑕膏，令眼妝顏色更分明。Janice提醒，使用遮瑕膏時應留意分量和質地，如遮瑕膏分量太多或質地太濃稠，有機會令眼瞼太乾，影響妝效。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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