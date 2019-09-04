薑黃篇1：薑黃抗氧化助抗炎！營養師提醒：孕婦·胃病·肝病·服抗凝血劑者勿亂食

薑黃主要含澱粉質、纖維和植物性營養素，當中的薑黃素最為獨特。（資料圖片）

薑黃（turmeric）是咖喱的材料之一，薑黃磨成粉可以做香料、營養補充劑、天然色素等，用途多多，近幾年更成為大熱的健康食品。註冊營養師周詠苑（Jessa）受訪時表示，薑黃為薑科植物，一般較少整個食用，多數會磨成薑黃粉。究竟薑黃有何好處？食用有何注意？營養師周詠苑話你知。

薑黃有什麼營養？

薑黃主要含澱粉質、纖維和植物性營養素，薑黃磨成粉後或會流失部分營養素，但兩者含量分別不大。薑黃中的薑黃素（curcumin）最為獨特。薑黃素是抗氧化營養素，幫助清除體內自由基，有助抗老化、降低膽固醇、預防心血管疾病及防癌，亦有助抗炎如關節炎。

周詠苑指出，薑黃素是脂溶性營養素，在煮薑黃或薑黃粉時可加入少許油或黑胡椒，有助身體吸收薑黃素。

薑黃建議食用分量？

薑黃及薑黃粉本身沒有建議食用分量，根據世界衛生組織及聯合國糧食及農業組織的建議，每人每日攝取薑黃素分量，以每公斤體重計算不應多於3毫克。過量攝取薑黃素有機會引起腸胃、消化問題如頭痛、肚瀉等。

周詠苑提醒，薑黃及薑黃粉的薑黃素含量只佔約3%，因此日常進食薑黃或薑黃粉，而導致過量攝取薑黃素的機會較微；惟若是服用薑黃素補充劑，則要留意食用的分量。

什麼人要注意攝取薑黃素？

胃病、腸胃容易不適、胃酸倒流的人：應留意攝取薑黃素的分量，薑黃素容易令病情惡化。

孕婦或哺乳中的女士：薑黃素或會對子宮有影響，孕婦或哺乳中的女士要注意。

肝病病人：薑黃素有機會導致膽結石惡化、堵塞膽管等問題，食用薑黃前，應先向醫生查詢。

正服用抗凝血劑的人：薑黃素容易令血液變得過稀，造成流血不止等問題，正服用抗凝血劑的人在攝取薑黃素前應先向醫生查詢。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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