薑黃篇3‧營養師食譜：星洲炒薯粉 薑黃粉代咖喱粉減辣度
文章日期：2019年09月05日
薑黃粉用途多，註冊營養師周詠苑（Jessa）介紹可煮星洲炒薯粉，不想吃太辣，用薑黃粉代替咖喱粉最適合不過；薯粉的脂肪含量較低，比用河粉更健康有益。
星洲炒薯粉
材料：（1人分量）
薯粉 1碗（約300毫升）
蝦 3至6隻（可根據個人喜好決定數量）
火腿 1片
韭黃 1小棵
辣椒 1隻
蒜頭 1瓣
油 1茶匙
咖喱汁材料：
咖喱粉 1茶匙（可用薑黃粉代替減低辣度）
脫脂雞湯 100毫升
製法：
1. 煮滾水，將薯粉灼至軟身，用凍水過冷河，瀝乾，備用。
2. 蝦去殼去腸及洗淨，火腿洗淨切絲，備用。
3. 蒜頭去衣切片，韭黃洗淨切段，辣椒洗淨並斜切成小粒，備用。
4. 將咖喱粉（或薑黃粉）及脫脂雞湯拌勻，調成咖喱汁，備用。
5. 將鑊燒熱，下油爆香蒜頭，放入韭黃、蝦和火腿炒勻。
6. 加入薯粉和咖喱汁，薯粉煮至軟身及乾身後，加入辣椒粒略炒，即成。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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