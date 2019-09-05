薑黃篇3‧營養師食譜：星洲炒薯粉　薑黃粉代咖喱粉減辣度

註冊營養師（澳洲）周詠苑（圖片由受訪者提供）

薑黃粉（何芍盈攝）

薑黃粉用途多，營養師介紹星洲炒薯粉食譜，不想吃太辣用薑黃粉代替咖喱粉最適合不過。（資料圖片／明報製圖）

薑黃粉用途多，註冊營養師周詠苑（Jessa）介紹可煮星洲炒薯粉，不想吃太辣，用薑黃粉代替咖喱粉最適合不過；薯粉的脂肪含量較低，比用河粉更健康有益。

星洲炒薯粉

材料：（1人分量）

薯粉 1碗（約300毫升）

蝦 3至6隻（可根據個人喜好決定數量）

火腿 1片

韭黃 1小棵

辣椒 1隻

蒜頭 1瓣

油 1茶匙

咖喱汁材料：

咖喱粉 1茶匙（可用薑黃粉代替減低辣度）

脫脂雞湯 100毫升

製法：

1. 煮滾水，將薯粉灼至軟身，用凍水過冷河，瀝乾，備用。

2. 蝦去殼去腸及洗淨，火腿洗淨切絲，備用。

3. 蒜頭去衣切片，韭黃洗淨切段，辣椒洗淨並斜切成小粒，備用。

4. 將咖喱粉（或薑黃粉）及脫脂雞湯拌勻，調成咖喱汁，備用。

5. 將鑊燒熱，下油爆香蒜頭，放入韭黃、蝦和火腿炒勻。

6. 加入薯粉和咖喱汁，薯粉煮至軟身及乾身後，加入辣椒粒略炒，即成。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

薑黃相關文章：

‧薑黃篇1：薑黃抗氧化助抗炎！營養師提醒：孕婦·胃病·肝病·服抗凝血劑者勿亂食

‧薑黃篇2‧知多啲：薑黃生薑大不同 薑黃孕婦禁用

‧薑黃驅走手腳凍解經痛 寒底女士恩物！

‧食譜：薑黃雞心豆

【食譜推介】：link.mingpao.com/48643.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm