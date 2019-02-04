時尚攝影師Peter Lindbergh辭世　黑白照捕捉女性自然美　超模Naomi、梅根發文悼念

2008年10月21日，在巴黎的國際近代藝術展上，展示了著名攝影師Peter Lindbergh拍攝的照片，相中人包括Cindy Crawford（左一）、Linda Evangelista（左四）、Naomi Campbell（右三）等多名模特兒。（法新社）

著名時尚攝影大師Peter Lindbergh周二（3日）辭世，終年74歲。Lindbergh喜歡捕捉模特兒自然一面，他曾說：「我討厭修飾（照片）。我討厭化妝。」Peter Lindbergh曾與不少模特兒、女星合作，莎朗史東、Naomi Campbell、Cindy Crawford等紛紛在社交媒體發文悼念。英國薩塞克斯公爵夫人梅根亦在Instagram上載合照悼念。

Peter Lindbergh 1944年生於波蘭，在德國長大，1978年遷至法國巴黎。工作上曾與很多時裝設計師，Vanity Fair、Harper's Bazaar，以及The New Yorker等雜誌合作。Peter Lindbergh愛拍模特兒或明星不修邊幅、凝視鏡頭的黑白照，1980年代至1990年代顛覆了當時美艷與時尚的標準。

近期，Peter Lindbergh與英國薩塞克斯公爵夫人梅根合作，獲邀為梅根當客席編輯的9月號英國版Vogue操刀，為新西蘭總理阿德恩等15名女性拍照，展現女性改變的力量。

（BBC／中央社）

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