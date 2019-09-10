中秋好去處2019：港九新界綵燈會‧賞月10地點
文章日期：2019年09月10日
中秋節除了賞月外，各區都有綵燈展、綵燈晚會等免費活動，讓一家大小同慶佳節。以下介紹港島、九龍、新界十個賞月賞燈好去處。
●港島
1.維多利亞公園
‧綵燈展：9月11-15日 6:30pm-11pm*
‧傳統花燈紮作展示：9月11-15日
‧青年之夜：9月12日 7:30pm-9:30pm
‧綵燈晚會：9月13日 8pm-11pm [詳情]
‧大坑舞火龍（維園）：9月13日 約10:45pm–11:30pm [詳情]
添馬公園位於金鐘夏慤道，毗鄰政府總部及立法會綜合大樓，佔地約1.76公頃。園內有多片綠油油的草坪，賞月兼可欣賞維港夜景。
●九龍
3.香港文化中心露天廣場 [交通]
‧互動光影裝置《非常月滿》：8月30日至9月22日 6:30pm-11pm* [詳情]
西九文化區坐落維港海旁，海濱長廊有草地和長400米的木板步行道，邊漫步邊觀賞維港兩岸景色。
觀塘海濱花園佔地4.2公頃，園內海濱步道全長約1公里，賞月之餘也可遠眺港島東的璀璨夜景，飽覽維港和鯉魚門的風光。
新界
‧新界西綵燈展：9月11-15日 6:30pm-11pm*
‧青年之夜：9月14日 7:30pm-9:30pm
‧綵燈晚會：9月15日 7:30pm-10pm
‧新界東綵燈展：9月7日-15日 6:30pm-11pm*
‧綵燈晚會：9月14日 7:30pm-10pm
‧青年之夜：9月15日 7:30pm-9:30pm
位於將軍澳的香港單車館公園，以人工湖分隔公園和香港單車館，在平靜的湖面賞月色，甚有氣氛。
註：*綵燈展及光影裝置於中秋節當晚（9月13日）延長開放至凌晨12時。
資料來源：康樂及文化事務署
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