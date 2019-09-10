中秋好去處2019：港九新界綵燈會‧賞月10地點

香港文化中心露天廣場即日起至9月22日展出互動光影裝置「非常月滿」。圖示以擴增實境虛擬技術展示的巨型玉兔造型充氣塑像。（政府新聞處圖片）

香港文化中心露天廣場即日起至9月22日展出互動光影裝置「非常月滿」。圖示以擴增實境虛擬技術展示的巨型玉兔造型充氣塑像。（政府新聞處圖片）

【中秋好去處2019】尖沙嘴香港文化中心露天廣場由即日至9月22日，設有互動光影裝置。（中通社）

中秋節除了賞月外，各區都有綵燈展、綵燈晚會等免費活動，讓一家大小同慶佳節。以下介紹港島、九龍、新界十個賞月賞燈好去處。

●港島

1.維多利亞公園

‧綵燈展：9月11-15日 6:30pm-11pm*

‧傳統花燈紮作展示： 9月11-15日

‧青年之夜：9月12日 7:30pm-9:30pm

‧綵燈晚會：9月13日 8pm-11pm [詳情]

‧大坑舞火龍（維園）：9月13日 約10:45pm–11:30pm [詳情]

2.金鐘添馬公園 [交通]

添馬公園位於金鐘夏慤道，毗鄰政府總部及立法會綜合大樓，佔地約1.76公頃。園內有多片綠油油的草坪，賞月兼可欣賞維港夜景。

●九龍

3.香港文化中心露天廣場 [交通]

‧互動光影裝置《非常月滿》：8月30日至9月22日 6:30pm-11pm* [詳情]

4.西九龍海濱長廊 [交通]

西九文化區坐落維港海旁，海濱長廊有草地和長400米的木板步行道，邊漫步邊觀賞維港兩岸景色。

5.觀塘海濱花園 [交通]

觀塘海濱花園佔地4.2公頃，園內海濱步道全長約1公里，賞月之餘也可遠眺港島東的璀璨夜景，飽覽維港和鯉魚門的風光。

新界

6.荃灣公園 [交通]

‧新界西綵燈展：9月11-15日 6:30pm-11pm*

‧青年之夜：9月14日 7:30pm-9:30pm

‧綵燈晚會：9月15日 7:30pm-10pm

7.沙田公園 [交通]

‧新界東綵燈展：9月7日-15日 6:30pm-11pm*

‧綵燈晚會：9月14日 7:30pm-10pm

‧青年之夜：9月15日 7:30pm-9:30pm

8.香港單車館公園 [交通]

位於將軍澳的香港單車館公園，以人工湖分隔公園和香港單車館，在平靜的湖面賞月色，甚有氣氛。

9.屯門公園 [交通]

10.大埔海濱公園 [交通]

註：*綵燈展及光影裝置於中秋節當晚（9月13日）延長開放至凌晨12時。

資料來源：康樂及文化事務署

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