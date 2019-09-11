舞火龍6看點！大坑‧維園‧薄扶林中秋舞火龍

【大坑舞火龍】大坑蓮花宮是舞火龍的起點，途經浣紗街、京街、新村街等。（資料圖片）

【大坑舞火龍】龍珠是一個插滿線香的沙田柚，共有兩顆，負責提龍珠的人引領火龍前進。（資料圖片）

大坑舞火龍是國家級非物質文化遺產，每年中秋期間都會舉行舞火龍。大坑舞火龍2019將於9月12至14日舉行，長達67公尺、火光閃爍的火龍在街道上穿梭，場面熱鬧壯觀，火龍在中秋夜更會在維園附近舞動，吸引遊人觀看。除了大坑，薄扶林村亦有中秋舞火龍習俗。大家對舞火龍認識有多深？

大坑舞火龍6大看點

1. 67公尺火龍 300人舞動

火龍長達67公尺，光是龍頭已重達48公斤，由約300人舞動火龍，用上逾萬支線香。

2. 帶頭兩龍珠 實為沙田柚

龍珠是一個插滿線香的沙田柚，共有兩顆，負責提龍珠的人引領火龍前進，龍珠邊走邊轉動猶如大明珠。

3. 龍頭繫紅帶 寓意吉祥

龍頭是一個龍頭形狀的藤架，以珍珠草包紮而成，一對龍眼是兩支電筒，龍牙以鋸齒形狀的鋼片製成，舌頭則是漆紅的鋼片。火龍經祭祀開光後，龍頭會繫上紅帶及紙紮裝飾，寓意吉祥。

4. 龍身31節 珍珠草紮成

龍身共有31節，製作時以粗麻繩做龍骨，再用珍珠草紮成龍身。

5. 大坑起點蓮花宮

逾150年歷史的大坑蓮花宮是舞火龍的起點，途經浣紗街、京街、新村街等，再回到浣紗街拔香並重新插香。

6. 「龍餅」慰勞健兒

村民以往會在巡遊結束後，以「龍粥」慰勞舞火龍健兒，時至今日已演變成簡便的「龍餅」，即是以紙袋盛載合桃酥、雞仔餅、老婆餅、嚤囉酥，以及附有祈求平安的「龍香」。

知多啲：舞火龍源於19世紀 祈消除瘟疫

舞火龍傳統源於19世紀，居民為求消除瘟疫而起，如今成了香港獨特的風俗，2011年被列為國家級非物質文化遺產。

2019舞火龍活動

‧大坑舞火龍

日期：2019年9月12-14日（周四至周六晚）

時間：9月12-13日 晚上約8時15分至10時30分／9月14日 晚上約8時15分至10時

地點：銅鑼灣大坑（最佳觀賞地點：浣紗街）

查詢：2577 2649

網址：www.taihangfiredragon.hk

‧ 維多利亞公園舞火龍

日期：9月13日（五）

時間：約晚上10時45分至11時30分

地點：銅鑼灣維多利亞公園

網址：www.discoverhongkong.com

‧薄扶林村舞火龍

日期：9月13日（五）

時間：晚上約6時30分開始

起點：薄扶林村至瀑布灣海灘

註：花燈晚會於當晚約7時半在村內菜園地舉行

facebook：Pokfulam Village 薄扶林村

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有片睇：薄扶林中秋舞火龍 (2018-09-25報道)

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