舞火龍6看點！大坑‧維園‧薄扶林中秋舞火龍
文章日期：2019年09月11日
大坑舞火龍是國家級非物質文化遺產，每年中秋期間都會舉行舞火龍。大坑舞火龍2019將於9月12至14日舉行，長達67公尺、火光閃爍的火龍在街道上穿梭，場面熱鬧壯觀，火龍在中秋夜更會在維園附近舞動，吸引遊人觀看。除了大坑，薄扶林村亦有中秋舞火龍習俗。大家對舞火龍認識有多深？
大坑舞火龍6大看點
1. 67公尺火龍 300人舞動
火龍長達67公尺，光是龍頭已重達48公斤，由約300人舞動火龍，用上逾萬支線香。
2. 帶頭兩龍珠 實為沙田柚
龍珠是一個插滿線香的沙田柚，共有兩顆，負責提龍珠的人引領火龍前進，龍珠邊走邊轉動猶如大明珠。
3. 龍頭繫紅帶 寓意吉祥
龍頭是一個龍頭形狀的藤架，以珍珠草包紮而成，一對龍眼是兩支電筒，龍牙以鋸齒形狀的鋼片製成，舌頭則是漆紅的鋼片。火龍經祭祀開光後，龍頭會繫上紅帶及紙紮裝飾，寓意吉祥。
4. 龍身31節 珍珠草紮成
龍身共有31節，製作時以粗麻繩做龍骨，再用珍珠草紮成龍身。
5. 大坑起點蓮花宮
逾150年歷史的大坑蓮花宮是舞火龍的起點，途經浣紗街、京街、新村街等，再回到浣紗街拔香並重新插香。
6. 「龍餅」慰勞健兒
村民以往會在巡遊結束後，以「龍粥」慰勞舞火龍健兒，時至今日已演變成簡便的「龍餅」，即是以紙袋盛載合桃酥、雞仔餅、老婆餅、嚤囉酥，以及附有祈求平安的「龍香」。
知多啲：舞火龍源於19世紀 祈消除瘟疫
舞火龍傳統源於19世紀，居民為求消除瘟疫而起，如今成了香港獨特的風俗，2011年被列為國家級非物質文化遺產。
2019舞火龍活動
‧大坑舞火龍
日期：2019年9月12-14日（周四至周六晚）
時間：9月12-13日 晚上約8時15分至10時30分／9月14日 晚上約8時15分至10時
地點：銅鑼灣大坑（最佳觀賞地點：浣紗街）
查詢：2577 2649
‧維多利亞公園舞火龍
日期：9月13日（五）
時間：約晚上10時45分至11時30分
地點：銅鑼灣維多利亞公園
‧薄扶林村舞火龍
日期：9月13日（五）
時間：晚上約6時30分開始
起點：薄扶林村至瀑布灣海灘
註：花燈晚會於當晚約7時半在村內菜園地舉行
facebook：Pokfulam Village 薄扶林村
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