中秋賞月好時機！月亮幾時「上中天」？天文台話你知

中秋賞月是必備節目，幾時是賞月好時機？月亮「上中天」可謂賞月的最佳時機，天文台解釋，「上中天」是月球橫越本地子午線的時刻，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高。中秋前夕、中秋夜、追月夜「月上中天」的時間介乎晚上11時半至翌日凌晨1時，倘若中秋前後的晚上天朗氣清，就能觀賞圓圓的明月。

以下是天文台整理的賞月錦囊，列出中秋前後的月出、月上中天、月落及滿月時間，方便市民賞月。天文台預測，中秋節當日大致天晴及酷熱，但有煙霞，稍後局部地區有驟雨，出門賞月前要留意天文台的「天氣預報」。

9月12日（周四） 中秋節前夕（迎月夜）

月出時間 下午5時37分

上中天 晚上11時22分

月落時間 翌日清晨5時10分

9月13日（周五） 中秋節

月出時間 下午6時14分

上中天 翌日凌晨零時05分

月落時間 翌日清晨6時

9月14日（周六） 中秋節翌日（追月夜）

滿月 下午12時33分（這時月球在香港地平線以下）

月出時間 下午6時48分

上中天 翌日凌晨零時47分

月落時間 翌日清晨6時49分

資料來源：香港天文台

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