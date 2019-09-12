中秋食譜：香芋腰果布甸　化痰和胃·補充體力

中秋食芋頭，是其中一個傳統習俗。芋頭入饌變化多端，做成布甸同樣好味！註冊中醫師胡玘君（Gemma，前稱胡淑怡）推介香芋腰果布甸，芋頭味甘、辛，性平，有軟堅散結（指改善濁痰瘀血徵狀）、化痰和胃的作用，尤其適合腸胃不和的人，以及對經常感到疲倦的人有補充體力的作用。

香芋腰果布甸

材料：（4杯分量）

芋頭 3個

腰果 400克

冰糖 50克

藍莓 適量

薄荷葉 適量

製法：

1. 腰果洗淨，放進攪拌機，加1000毫升水打約3分鐘，取出腰果，保留腰果水。（如沒有攪拌機，可將腰果切碎，加1000毫升水煮熟。）

2. 芋頭刨皮及切粒，加入腰果水煮熟成芋泥後，與腰果拌勻備用。[處理芋頭貼士]

3. 熱鍋後加入冰糖及20毫升水，將冰糖煮成焦糖。

4. 加入芋泥腰果煮15分鐘，其間需要不斷攪拌，然後舀進小杯。

5. 藍莓及薄荷葉洗淨，按個人喜好裝飾布甸，放在陰涼通風處待約30分鐘（如怕變壊可放入雪櫃），即可食用。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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