中秋食譜：香芋腰果布甸 化痰和胃·補充體力
文章日期：2019年09月12日
中秋食芋頭，是其中一個傳統習俗。芋頭入饌變化多端，做成布甸同樣好味！註冊中醫師胡玘君（Gemma，前稱胡淑怡）推介香芋腰果布甸，芋頭味甘、辛，性平，有軟堅散結（指改善濁痰瘀血徵狀）、化痰和胃的作用，尤其適合腸胃不和的人，以及對經常感到疲倦的人有補充體力的作用。
香芋腰果布甸
材料：（4杯分量）
芋頭 3個
腰果 400克
冰糖 50克
藍莓 適量
薄荷葉 適量
製法：
1. 腰果洗淨，放進攪拌機，加1000毫升水打約3分鐘，取出腰果，保留腰果水。（如沒有攪拌機，可將腰果切碎，加1000毫升水煮熟。）
2. 芋頭刨皮及切粒，加入腰果水煮熟成芋泥後，與腰果拌勻備用。[處理芋頭貼士]
3. 熱鍋後加入冰糖及20毫升水，將冰糖煮成焦糖。
4. 加入芋泥腰果煮15分鐘，其間需要不斷攪拌，然後舀進小杯。
5. 藍莓及薄荷葉洗淨，按個人喜好裝飾布甸，放在陰涼通風處待約30分鐘（如怕變壊可放入雪櫃），即可食用。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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